La Reserva Federal de EE. UU. se reúne sin perspectivas de recortes

Fachada de la Reserva Federal de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La Reserva Federal inició este martes un encuentro mensual del que no se esperan recortes de tipos, en un momento en el que la entidad considera que su política monetaria está en posicionamiento neutral para encarar presión inflacionaria y debilidad del mercado laboral, mientras se espera que el presidente Donald Trump anuncie pronto a su candidato para presidir el organismo.

Los analistas no prevén ningún movimiento por parte del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

El FOMC ya rebajó en un cuarto de punto el referencial en su anterior reunión de diciembre hasta dejarlo en un rango entre el 3.5 % y el 3.75 %, sobre todo después de que las actas del encuentro apuntaran a que el banco emisor podría no mover ficha en los próximos meses.

Aunque hay visos de división entre los miembros con derecho a voto en el comité, las minutas dejaron claro que varios de ellos sugirieren que "probablemente sería apropiado mantener el rango objetivo sin cambios durante algún tiempo".

Observan la inflación

"Los miembros del FOMC quieren observar avances concretos en la inflación antes de recortar aún más las tasas de interés", han asegurado Erik Weisman y Kish Pathak, economista jefe y analista de renta fija respectivamente de MFS Investment Management.

"Esto llevará tiempo y respalda la idea de posponer hacia el final (de 2026) cualquier ciclo adicional de recortes", manifestaron.

Ambos analistas apuntaron que el mercado laboral "está débil, pero no se está hundiendo" y que a su vez la ralentización de la inflación impulsada por los aranceles de Trump "es un proceso muy lento".















