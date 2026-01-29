×
La economía dominicana creció 2.1 % en el 2025, reporta oficialmente el Banco Central

La cifra es inferior a la esperada por las autoridades quienes estimaron un 2.5 %

    La economía dominicana creció 2.1 % en el 2025, reporta oficialmente el Banco Central
    Vista área de una parte del Distrito Nacional. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    La economía de la República Dominicana creció un 2.1 % durante el año pasado, una cifra que la ubica por debajo de las proyecciones realizadas por las autoridades para 2025, quienes estimaron en octubre que la cifra culminaría en torno al 2.5 %.

    El indicador mensual de actividad económica (IMAE) se expandió un 2.3 % en diciembre, según comunicó este jueves el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

    La expansión en la actividad económica el año pasado fue impulsada, principalmente, por la agropecuaria y minería, así como por los servicios de intermediación financiera y hoteles, bares y restaurantes, entre otros sectores, según precisa una nota de prensa del BCRD. 

    Durante el 2025 la economía nacional registró dificultades para crecer, a pesar de las medidas monetarias y fiscales que se implementaron, con meses en los que solo logró expandirse un 0.2 %, como el crecimiento alcanzado en octubre.

    Reajustes a la baja

    Las estimaciones del crecimiento económico del país fueron sufriendo modificaciones a la baja durante el año pasado, reajustándose hasta un 3.5 % a mediados de año y luego bajándola a un 2.5 % en octubre.

    • En varias ocasiones, la institución monetaria comunicó que los resultados modestos en la expansión de la economía nacional estuvieron condicionados por el contexto de incertidumbre y condiciones de liquidez global, que han afectado el desempeño de la inversión privada, así como una menor ejecución gasto de capital por parte del Gobierno con relación al promedio histórico en los últimos años.

    Hacia adelante se prevé una recuperación gradual de la actividad económica, con una expansión proyectada en torno a 4.0 % para el año 2026, apoyada en un mayor ritmo de ejecución de la inversión pública y en condiciones financieras favorables, de acuerdo con las perspectivas del BCRD.

      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.