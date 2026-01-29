El Banco Central mantiene sin cambios su tasa de política monetaria

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener sin cambios su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual, una medida para la cual tomó en consideración el incremento de la incertidumbre global, así como las presiones inflacionarias recientes, asociadas principalmente al impacto de choques de oferta sobre los precios de los alimentos.

De igual forma, el BCRD dejó sin cambios la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (repos a un día), en un 5.75 % anual, mientras la de depósitos remunerados (overnight) continúa en 4.50 %.

La institución comunicó que en la medida para dejar inalterable las tasas se ponderó también que el mecanismo de transmisión de la política monetaria ha estado operando de forma eficiente, lo que ha contribuido a condiciones financieras favorables a través de menores tasas de interés bancarias.

Es importante destacar que la TPM se redujo en 50 puntos básicos de forma acumulada en el segundo semestre de 2025, ubicándola en torno a una postura monetaria neutral, al considerar las expectativas de inflación, resaltó el banco a través de una nota de prensa.

Programa de liquidez

El BCRD implementó el programa de provisión de liquidez por 81,000 millones de pesos, aprobado por la Junta Monetaria para la canalización de financiamiento a los sectores productivos en condiciones favorables.

"En la medida que ha estado operando el mecanismo de transmisión de la política monetaria, las condiciones financieras se han flexibilizado, lo que contribuiría a dinamizar la demanda interna. En efecto, se observó una disminución en la tasa de interés interbancaria, al pasar de un máximo de 12.6 % en junio de 2025 a un 7.1 % anual en enero de 2026", precisó.

La tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple disminuyó de 9.6 a 5.9 % con respecto a enero de 2025; mientras que la tasa activa promedio ponderado bajó de 15.2 a 13.5 % en el mismo período.

En tanto, el crédito al sector privado en moneda nacional ha registrado un crecimiento interanual en torno al 8 % en enero, impulsado por los préstamos a los sectores productivos.