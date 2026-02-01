El país recibió US$5,032.3 millones en inversión extranjera en 2025

La economía dominicana recibió el año pasado 5,032.3 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED), una cifra que representa un incremento de un 11.3 % con relación al 2024, equivalente a un aumento absoluto de 509.1 millones de dólares.

La distribución sectorial muestra que la mitad de los ingresos de IED se dirigieron al sector turismo (26.3 %) y al de energía (23.8 %), según comunicó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) mediante nota de prensa.

La institución resaltó la evolución que tuvo el sector energético, el cual amplió su participación dentro de la IED desde 9.2 % en 2019 a un 23.8 % al cierre del 2025, principalmente por los incentivos del Estado dominicano dirigidos hacia las fuentes renovables.

"Estos flujos evidencian la resiliencia de la República Dominicana en la captación de IED, incluso en un entorno internacional marcado por la incertidumbre. Esta capacidad refleja la solidez de los fundamentos del país, que combina una paz social sostenida, estabilidad económica y política y seguridad jurídica, unido a un entorno de negocios atractivo, sustentado en programas de incentivos fiscales, infraestructuras modernas y un sistema de telecomunicaciones de alto nivel, además de un firme apoyo gubernamental a la inversión extranjera", señaló el banco.

Otro sector relevante para la inversión foránea en el país fue el inmobiliario, cuyo crecimiento está estrechamente relacionado con el impulso del turismo, de acuerdo con el BCRD. La IED en esa actividad económica representó el 15.7 % del total.

El resto de las inversiones se distribuyó entre el sector comercial (10.5 %), zonas francas (8.7 %), minería (6.7 %), financiero (3.4 %) y otros (4.9 %).

Sector externo

Además del aumento de los flujos de IED y de remesas (10.3 %), las demás variables del sector externo también presentaron un desempeño favorable durante el año 2025.

Las exportaciones totales alcanzaron 15,930.6 millones de dólares el año pasado, un alza de 14.4 % con respecto a 2024. Dentro de estas, se destacó el oro, que alcanzó los 2,413.2 millones de dólares, equivalente a 913.3 millones adicionales (60.9 %), impulsadas por mejoras en la producción y por el nivel histórico de precio que registra el mineral en el mercado internacional.

Por otro lado, las exportaciones de zonas francas lograron la cifra de 8,548.6 millones, aumentando solo un 0.6 % de manera interanual.

Asimismo, el BCRD reseñó que los ingresos por turismo para el cierre del 2025 sumaron 11,318.5 millones de dólares, 346.1 millones adicionales por encima de los ingresos de 2024. Este resultado se debió principalmente al aumento en las llegadas de visitantes durante el año pasado, que alcanzaron los 11.6 millones.

En términos generales, el sector externo reportó ingresos en divisas por 47,300 millones de dólares en 2025, lo que implica un aumento de 3,400 millones respecto al año anterior, lo que contribuye con la estabilidad relativa del tipo de cambio.