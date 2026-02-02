Banco Central: a pesar de escenario complejo economía crecerá cerca de un 4 % este año

A pesar de un escenario que continúa siendo "altamente complejo" en este 2026, vinculado principalmente a la incertidumbre internacional, la geopolítica y la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) estima que la economía local crezca alrededor de un 4 % este año.

La expansión económica del país estaría impulsada por el incremento en la demanda interna, sustentado en una inversión pública creciente y en la transmisión continua de las medidas monetarias adoptadas el pasado año

La afirmación del BCRD está contenida en el análisis "Perspectivas de crecimiento de la economía dominicana 2026: una visión institucional", en el cual explica que, adicionalmente, el país se beneficiará de términos de intercambio más favorables, caracterizados por altos precios del oro y precios del petróleo relativamente bajos.

Sin embargo, la institución aclaró que la materialización de esta proyección depende en gran medida de cómo evolucione la geopolítica y la incertidumbre que ha afectado a los mercados internacionales durante el último año.

"El ritmo de crecimiento de la economía dominicana ha estado influido por la alta incertidumbre internacional, por condiciones financieras restrictivas en los mercados globales y por una moderación de la inversión en sectores relacionados con la demanda interna como la construcción y la manufactura", establece el artículo.

La economía dominicana creció un 2.1 % durante el año pasado, una cifra que la ubicó por debajo de las proyecciones realizadas por las autoridades para 2025, quienes estimaron en octubre que la cifra culminaría en torno al 2.5 %.

Defiende proyecciones

En el análisis, el Banco Central defendió las estimaciones que realiza su equipo técnico "de primerísima calidad y de alta formación, que cuenta con un sistema de pronósticos reconocido en diversos foros internacionales".

Precisó que sus proyecciones se sustentan en un sistema de pronósticos compuesto por distintos modelos que toman en cuenta múltiples factores, destacándose un análisis integral que incorpora la información más reciente sobre la evolución de la actividad productiva, la demanda interna y externa, las condiciones financieras y el entorno internacional.