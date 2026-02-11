Harvard proyecta que RD crecerá 3.82 % anual hasta el 2034

Vista del crecimiento vertical de la ciudad de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

La República Dominicana figura entre los países con mejores perspectivas de crecimiento económico del mundo, según las proyecciones del Harvard Growth Lab, centro de investigación adscrito a la Universidad de Harvard.

De acuerdo con el apartado de Growth Projections del Atlas of Economic Complexity, una plataforma desarrollada por dicho laboratorio, el país caribeño registraría un crecimiento promedio anual del 3.82% en su Producto Interno Bruto (PIB) real entre 2024 y 2034, una cifra que lo posiciona como una de las economías con mayor dinamismo en el mediano plazo.

El informe de la universidad estaounidense destaca además un elemento particularmente relevante: República Dominicana es el único país de América Latina y el Caribe que logra ubicarse entre los 20 primeros lugares del ranking global de crecimiento del PIB per cápita para el mismo período, lo que sugiere un desempeño superior en términos de expansión económica ajustada por población.

Estas proyecciones se sustentan en la metodología del Índice de Complejidad Económica (ECI), que mide la capacidad productiva de una nación en función de la diversidad y sofisticación de los bienes que exporta. Según el Growth Lab, los países con estructuras productivas más complejas tienden a sostener tasas de crecimiento más estables y elevadas a largo plazo.

Una base económica diversificada

En el caso dominicano, la proyección refuerza la narrativa de que el país ha logrado consolidar una base económica diversificada en sectores como turismo, manufactura de zonas francas, servicios y exportaciones industriales, aunque persisten retos estructurales vinculados a productividad, calidad institucional y desigualdad.

“De cara al futuro, el país está en condiciones de aprovechar oportunidades para diversificar su producción, utilizando el conocimiento y las capacidades productivas existentes”, resalta el informe.

Los datos están disponibles en el portal del Atlas of Economic Complexity, donde pueden consultarse las estimaciones y rankings comparativos por país.

Datos claves sobre RD Harvard destaca que la República Dominicana es un país de ingreso medio alto, ubicado como la 59.ª economía más rica en términos de PIB per cápita entre 145 países estudiados. Sus 10.8 millones de habitantes registran un PIB per cápita de 11,541 dólares (29,192 dólares en paridad de poder adquisitivo – PPA, 2024). El crecimiento del PIB per cápita ha promediado 2.9 % en los últimos 5 años, por encima del promedio regional.