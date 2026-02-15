Las remesas alcanzan los US$982.8 millones en enero

La economía dominicana recibió 982.8 millones de dólares en remesas durante el primer mes del año, monto que representa un aumento de un 5.0 % en comparación con enero del 2024.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 79.4 % de los flujos formales del pasado enero.

Es importante destacar que, al igual que durante el año 2025, los flujos de remesas mantienen su crecimiento en términos interanuales. Estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país, resaltó el BCRD a través de un comunicado.

La institución destacó también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en enero, como España, con un 7.3 %, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior.

En tanto, Italia contribuyó con el 1.5 % del total de flujos recibidos, mientras que Haití y Suiza aportaron 1.4 % cada uno. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.

Distribución y proyección

Respecto a la distribución por provincias, el Banco Central señaló que el Distrito Nacional recibió el 48.9 % durante el mes pasado, seguido por Santiago y Santo Domingo, con un 10.2 % y 7.1 %, respectivamente, lo que refleja que unas dos terceras partes de las remesas (66.2 %) se reciben en las zonas metropolitanas.

El crecimiento del 5.0 % en el flujo de remesas registrado en enero es coherente con las proyecciones del BCRD, las cuales mantienen para este 2026 un crecimiento interanual del 3.5 %, estimando que se ubiquen en torno a los 12,200 millones de dólares.

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS