El peso dominicano empieza el 2026 fortaleciendo su cotización ante el dólar

El peso dominicano empezó el 2026 ganando terreno frente al dólar estadounidense, acumulando en el primer mes y medio del año una apreciación de un 2.5 % en el mercado spot, un hecho que para economistas consultados obedece tanto a factores internos como externos.

Entre el 2 de enero y el 13 de febrero pasado, la venta de la moneda extranjera pasó de 63.55 pesos por cada dólar a 61.97, alcanzando durante ese período una reducción de 1.58 pesos, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Aunque a mediados de enero el dólar encareció su valor, la venta de la divisa en el mercado spot no ha sobrepasado los 64.00 pesos, una cifra alcanzada en diciembre del año pasado. Desde entonces, la moneda se ha mantenido oscilando por debajo de ese monto.

Con la apreciación del peso en el primer mes y medio de 2026, se rompe una tendencia de los últimos dos años, donde la moneda nacional iniciaba el período sufriendo una devaluación ante la divisa estadounidense, según los datos del BCRD.

En la apreciación del peso frente al dólar están incidiendo factores internos y externos, de acuerdo con el economista y catedrático Francisco Tavárez.

"En primer lugar, se ha registrado una devaluación del dólar en el último año, producto de las políticas asumidas por el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Un dólar más débil lleva consigo una apreciación de las monedas de países como el nuestro, que el año pasado tuvo un fuerte desempeño en las actividades de generación de divisas", consideró Tavárez.

Indicó que la economía dominicana recibió en 2025 alrededor de 47 mil millones de dólares, "una cifra que ancla el valor del peso frente al dólar".

Citó entre los factores internos, además de la generación de divisas, los "buenos fundamentos macroeconómicos", a pesar del bajo crecimiento de 2.1 % del año pasado; la solidez de las reservas internacionales, con casi 14 mil millones de dólares, y el hecho de que la inflación esté bajo el rango definido por el Banco Central.

Sin embargo, el economista calificó la apreciación del peso como un resultado coyuntural, afirmando que la depreciación natural de la moneda dominicana es entre un 4 % a 5%.

"No hay evidencia de que lo que está sucediendo en estos primeros días del año se deba a un cambio estructural y profundo en la dinámica comercial, monetaria y económica mundial ni interna", declaró.

Para este año, el Gobierno estimó una depreciación del peso de un 5.57 %, proyectando una tasa de cambio promedio de 65.50 pesos por cada dólar, de acuerdo con el Panorama Macroeconómico 2025-2029, revisado a finales de agosto de 2025.

Explicación monetaria

La economista Ellen Pérez Ducy, de Intelligent Economics Dominicana, opinó que la causa "del frenazo devaluatorio" de los días transcurridos de 2026 es producto de las operaciones para restringir la liquidez.

"En relación a enero-febrero de 2025, cuando la devaluación fue el doble de la corrida para 2026, las operaciones monetarias de contracción han crecido un 11.44 %. Mientras, para los días corridos de 2026, las operaciones monetarias de expansión se han reducido un -56.6 %", precisó Pérez Ducy.

En términos promedio, la venta de los billetes estadounidenses pasó de venderse a 63.64 pesos en diciembre de 2025 a 63.03 pesos en los primeros 13 días de febrero de este año.

Oro y lento crecimiento

Para el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, el ciclo económico de lento crecimiento que vive el país, sumado a la reciente colocación de bonos soberanos de 2,750 millones de dólares por parte del Gobierno dominicano y los elevados precios del oro en el mercado internacional podrían estar incidiendo en la apreciación del tipo de cambio.

"El comercio no tuvo en diciembre un buen desempeño, esto influye porque limita la demanda de importaciones y reduce la demanda de dólares. Además, el ´boom´ en la entrada de dólares por los precios del oro", indicó Ciriaco.