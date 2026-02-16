La participación de las remesas desde Estados Unidos a RD pierden terreno

Estados Unidos sigue siendo el principal origen de la mayor parte de las remesas que recibe la economía dominicana. En enero de este año, el 79.4 % de los recursos por ese concepto que llegaron al país se provino de ese país, cifra que representa una reducción en comparación con años anteriores, contrario a los flujos procedentes de España, Haití e Italia.

Sin embargo, aunque la cifra sigue siendo considerable, en los últimos tres años la proporción de las remesas que se reciben cada enero en territorio nacional desde la nación norteamericana sufrió una caída de más de seis puntos porcentuales, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En enero de 2024, desde suelo estadounidense llegó el 85.7 % de los flujos de dinero enviado por la diáspora, un número que el año pasado cayó al 81.7 % del total y en el primer mes de 2026 se ubicó en un 79.4 %, acumulando una disminución de 6.3 puntos porcentuales en ese período.

En promedio, durante los últimos tres años desde Estados Unidos se recibió cada enero el 82.3 % de las remesas.

Los dominicanos residentes en la primera economía del mundo enviaron el mes pasado alrededor de 780.3 millones de dólares hacia el país, un período en el cual se recibieron 982.8 millones en remesas, según comunicó el BCRD.

De los 2,874,124 de criollos que residían en 2024 en el exterior, 2,398,009 se encontraban en los Estados Unidos y 201,162 en España, de acuerdo con la cuarta actualización del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior, presentado a mediados del año pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

España, Haití e Italia

En contraste con la caída de la participación de las remesas recibidas desde los Estados Unidos, las provenientes de España, Haití e Italia registraron un aumento durante el primer mes de 2024 e igual período de los dos años siguientes.

España pasó de representar un 5.7 % de los recursos recibidos por ese concepto en enero del 2024 a un 6.8 % en igual mes de 2025. En tanto, al comienzo de este año, desde ese país europeo provino el 7.3 % de los flujos de remesas, evidenciando un alza de 1.6 puntos porcentuales.

De igual forma, los datos del Banco Central reflejan que, en enero de 2024, el dinero enviado desde Italia representó el 0.7 %, aumentando un año después a un 1.2 % y ubicándose en el primer mes de 2026 en 1.5 %, acumulando un alza de 0.8 puntos porcentuales.

Haití sumó el 1.4 % del total de las remesas que se recibieron en enero de este año, una cifra que, aunque implica una ligera reducción con relación al 1.6 % registrado en el primer mes de 2025, continúa siendo superior al 0.8 % que representaron en igual período de 2024.