Director de Aduanas llama al personal de esa institución a arreciar lucha contra ilícitos

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, llamó al personal de esa institución en las oficinas de Santiago y Puerto Plata a arreciar la lucha contra los ilícitos aduaneros, en especial contra la subvaluación de mercancías, el contrabando de divisas y armas, así como otras ilegalidades.

Durante reuniones de trabajo con el personal de las dos oficinas, ubicadas al norte del país, Arroyo les trazó los lineamientos generales de lo que será su gestión, con énfasis en el aumento de las recaudaciones, facilitación del comercio y la lucha contra los ilícitos aduaneros.

Dijo que no tolerará ninguna participación o complicidad por parte del personal en hechos contrarios a la Ley de Aduanas 168-21, la ética y la transparencia que caracterizan la gestión de Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

El titular de la entidad recaudadora visitó la Oficina Coordinadora Zona Norte, ubicada en Santiago, la cual agrupa a personal de inteligencia aduanera, servicios, aforo, celaduría y áreas administrativas y operativas, para escuchar sus inquietudes y conoció de primera mano los principales puntos de mejora para las operaciones en la región del Cibao.

Asimismo, observó los procedimientos y equipos del área de carga del Aeropuerto Internacional del Cibao, así como los equipos de tecnología no intrusiva (rayos x), que operan en esa terminal y su personal a cargo.

En Puerto Plata

De igual forma, el funcionario visitó la zona franca de Puerto Plata, donde abordó temas relacionados a la seguridad en las operaciones de ese régimen especial. En esa ciudad, también se trasladó a la administración aduanera para conversar con el personal, a quienes los exhortó a trabajar enfocados en el bienestar del país, dada la importancia fiscal y presupuestaria que representa la entidad para el Gobierno.

También, recorrió el puerto Taíno Bay, donde realizó un acercamiento con los colaboradores de esa importante terminal de cruceros.