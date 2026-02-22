Trump sube a 15 % el arancel global tras negativa judicial; el Gobierno evalúa cómo afectará a RD

Donald Trump tras firmar la orden ejecutiva el 2 de abril de 2025, en la que imponía aranceles a varios países. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aumentará los aranceles globales a un 15 %, luego de que la Corte Suprema le anulara el viernes pasado ampararse en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en inglés) para imponer su política arancelaria, abriendo un nuevo escenario de incertidumbre en los países exportadores, incluida la República Dominicana, que se encontraba en medio de una negociación comercial.

Aunque el mandatario había anunciado una tasa global del 10 %, tan pronto se enteró de la decisión de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, el sábado pasado decidió elevarla a 15 %, el máximo que le permite la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la normativa a la cual recurrió para dar continuidad a su política arancelaria.

"Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10 % anunciados el día anterior, hasta el nivel totalmente autorizado del 15 %", escribió en su plataforma Truth Social.

Indicó que el aumento se basa en una "revisión exhaustiva" del fallo del máximo tribunal estadounidense, cuya decisión tildó de "ridícula" y "extraordinariamente antiestadounidense".

Los aranceles son temporales La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 autoriza al presidente estadounidense a establecer aranceles adicionales de hasta un 15 % o imponer cuotas de importación cuando exista un déficit grave y persistente en la balanza de pagos o una situación económica que requiera acción inmediata. A diferencia de otros mecanismos utilizados en años recientes —como los basados en seguridad nacional o en prácticas comerciales desleales—, esta disposición está concebida como un recurso de emergencia y con límites temporales definidos. El arancel —impuesto bajo una orden ejecutiva— tendrá un período de 150 días y aplicará para todos los sectores, con algunas exenciones puntuales para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a los Estados Unidos, en virtud del acuerdo con México y Canadá.

Evalúan medida

Autoridades del Gobierno dominicano vinculadas a la negociación indicaron a este medio que todavía se evalúa cómo este cambio brusco en la política arancelaria estadounidense afectará a la República Dominicana justo en momentos en los que ambas naciones negociaban un acuerdo comercial similar al de Guatemala y El Salvador.

Al ser consultados, insistieron en que la noticia es muy reciente para determinar cómo esto incidirá en las conversaciones bilaterales sostenidas previamente respecto a los aranceles, y apelaron a respetar el proceso interno que está generando la decisión de la Corte Suprema en los Estados Unidos.

Relaciones con EE. UU.

Al participar del Diálogo Libre de esta edición, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, aseveró que la República Dominicana "está en uno de sus mejores momentos" en su relación con el gigante norteamericano, debido a que ambas naciones ya están colaborando en aspectos de interés común.

Este trabajo conjunto, desde su perspectiva, facilitaba el escenario para alcanzar una negociación favorable.

Sin embargo, la nueva política arancelaria de Trump podría cambiar el contexto bajo el cual el país venía negociando la tasa arancelaria.

El costo

Desde su entrada en vigor en abril del 2025 hasta noviembre de ese mismo año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos recaudó 396.4 millones de dólares por los aranceles aplicados a los productos dominicanos.