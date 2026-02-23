Banco Central: sistema financiero no presenta vulnerabilidades ni riesgos significativos

El sistema financiero dominicano mantiene sus condiciones de estabilidad para este año y se estima que los activos de las entidades se mantengan en torno al 52.5 % del producto interno bruto (PIB), a pesar del entorno internacional convulso y de incertidumbre.

Así lo afirmó en un análisis el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en el cual proyecta que el crédito doméstico al sector privado se expanda cerca de su tasa de variación promedio de entre 10 % - 12 % en 2026, consistentes con el dinamismo de las actividades productivas.

Los análisis de riesgo de crédito, tipo de cambio, tasas de interés y liquidez, realizados a las entidades de intermediación financiera no evidencian la presencia de vulnerabilidades y riesgos significativos que puedan comprometer la viabilidad de sus operaciones ni conducir a una interrupción generalizada de la prestación de sus servicios a la economía, establece el documento.

De hecho, ante la posible ocurrencia de eventos macrofinancieros severos de riesgo, el sistema financiero presentaría niveles adecuados de liquidez y solvencia para garantizar la continuidad de la provisión de servicios financieros al sector real, resaltó el BCRD.

La institución señaló que, en conjunto, esos elementos refuerzan las expectativas a corto plazo de que haya un mayor dinamismo de la cartera de crédito que promueva la actividad económica, a medida que las condiciones financieras converjan gradualmente hacia niveles más distendidos, debido a la reducción gradual de las tasas de interés.

"A nivel agregado, se espera que el sistema financiero continúe expandiéndose de manera balanceada durante 2026, en un entorno de estabilidad monetaria y financiera. Sin embargo, el Banco Central se encuentra atento ante los posibles factores de riesgos y cambios en las condiciones financieras globales y domésticas, a los fines de adoptar las medidas necesarias para preservar el crecimiento y la estabilidad de la económica dominicana", puntualizó.

El BCRD destacó que los activos totales de las entidades de intermediación financiera crecieron un 7.9 % a diciembre de 2025, alcanzando los 4.15 billones de pesos (52.2 % del PIB), donde la cartera de crédito se expandió un 9.2 %, para contribuir con el ritmo de expansión de la actividad económica.

Por el lado del pasivo, al cierre del año pasado las captaciones del público alcanzaron 3.19 billones de pesos, equivalentes al 40.1 % del PIB, tras exhibir un crecimiento interanual de 10.6 %.

Crecimiento del patrimonio

Por su parte, las entidades de intermediación financiera aumentaron su patrimonio neto en 53,582 millones de pesos (11.5 %) hasta totalizar 521,382 millones (6.54 % del PIB).

De igual forma, indicó que el retorno sobre patrimonio (ROE) se ubicó en 21 % mientras que el retorno sobre activos (ROA) en un 2.5 %, a la vez que el coeficiente de solvencia alcanzó un 19.9 % a diciembre de 2025, "niveles holgadamente superiores al mínimo regulatorio de 10 % exigido en la Ley Monetaria y Financiera y a los promedios regionales de Centroamérica y el Caribe".

El Banco Central explicó que este desempeño estuvo influenciado, en gran medida, por las políticas monetarias y financieras implementadas por la institución, entre las que se destacan las destinadas a limitar el riesgo cambiario-crediticio.