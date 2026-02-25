La economía dominicana inicia el 2026 con un crecimiento de un 3.5 % en enero

La economía dominicana inició el 2026 registrando un crecimiento de un 3.5 % durante el pasado enero, una expansión impulsada principalmente por los sectores construcción, la manufactura y los servicios en general.

Hacia adelante se prevé que la actividad económica continuaría dinamizándose, con una expansión proyectada en torno a 4.0 % para este año; apoyada en el desempeño del sector externo, condiciones monetarias favorables y el dinamismo reciente del gasto de capital del Gobierno.

Así lo comunicó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) a través de una nota de prensa, en la cual también informó que dejó sin variación su tasa de interés de política monetaria (TPM) en un 5.25 % anual.

Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a un día) permanece en 5.75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

El BCRD explicó que en la decisión de dejar congelada la TPM incidió las presiones inflacionarias por choques de oferta sobre los precios de los alimentos.

Tasas bancarias

Además, señaló que se ponderó el hecho de que el mecanismo de transmisión de la política monetaria "ha estado operando de forma eficiente", lo que ha contribuido a condiciones financieras favorables a través de menores tasas de interés bancarias.

La tasa de interés interbancaria registró una reducción en los últimos ocho meses, al pasar de un máximo de 12.6 % en junio de 2025 a 7.4 % anual en febrero de este año.

En consecuencia, la tasa activa promedio ponderado disminuyó de 15.7 % en febrero de 2025 a 13.5 % en febrero de 2026. De esta forma, el crédito al sector privado en moneda nacional tuvo un crecimiento interanual superior al 8 % este mes, impulsado por los préstamos a los sectores productivos y a la adquisición de viviendas.

Es importante destacar que, el BCRD redujo la TPM en 50 puntos básicos en el segundo semestre de 2025, ubicándola en torno a una postura monetaria neutral. El mecanismo de transmisión de la política monetaria ha estado operando adecuadamente, en un contexto de niveles holgados de liquidez, lo que ha propiciado condiciones financieras más flexibles que están contribuyendo a la dinamización la demanda interna, resaltó la institución.

De igual forma, el Banco Central dijo que se tomó en consideración el incremento reciente de la incertidumbre global ante los cambios en la política comercial de los Estados Unidos y las mayores tensiones geopolíticas para dejar inalterable la tasa de política monetaria.