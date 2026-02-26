La ANJE cita la reforma fiscal entre las prioridades del país para este año

Vista aérea de una parte del polígono central del Distrito Nacional. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) citó entre las prioridades del país para este año la necesidad de una reforma fiscal, el fortalecimiento del ecosistema de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y mayores alternativas de financiamiento.

Sobre el tema fiscal, la ANJE indicó que las modificaciones tributarias deben contribuir a reducir la informalidad y mejorar la eficiencia del gasto público. En cuanto a las mipymes, solicitó una mayor flexibilidad regulatoria y la ampliación de las vías de crédito, a través de marcos legales modernos para instrumentos como el factoring y el leasing.

Te puede interesar

Asimismo, subrayó la importancia de una justicia efectiva y previsible que garantice la seguridad jurídica y preserve un clima favorable a la inversión.

Boris De León Reyes, presidente de la asociación, afirmó que "los Deseos de ANJE representan una hoja de ruta clara para pasar del diagnóstico a la implementación efectiva de las reformas pendientes en el 2026, con énfasis en el fortalecimiento de la institucionalidad, la seguridad jurídica y la competitividad del país. Esperamos que sean tomados en consideración de cara al discurso del presidente (Luis Abinader) del 27 de febrero y por parte de todos los legisladores y funcionarios del Estado".

A través de la publicación "Los Deseos de ANJE para 2026", que recoge los anhelos de más de 1,000 jóvenes empresarios del país, el gremio resalta la urgencia de mejorar la movilidad y el ordenamiento territorial, especialmente en el Gran Santo Domingo.

Modernizar Código de Trabajo

De igual forma, llamaron a modernizar el Código de Trabajo para incentivar la formalización, la competitividad y el teletrabajo; avanzar en la ejecución del Pacto Eléctrico y fortalecer el marco de inversión energética y elevar la calidad del sistema educativo, con énfasis en la educación técnico-profesional, el bilingüismo y la empleabilidad juvenil.

También, la entidad sugirió promover una regulación estratégica de la inteligencia artificial que garantice un uso responsable sin obstaculizar la innovación.

Los jóvenes empresarios advirtieron que, si bien la República Dominicana ha mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido, la limitada implementación de reformas estructurales comienza a restringir su potencial y la transición hacia una economía más productiva y formal.