El Conep advierte sobre el desafío de dinamizar economía dominicana en 2026

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, aseguró este viernes que uno de los principales desafíos que enfrenta el país en lo adelante es dinamizar la economía.

Al considerar que la economía creció apenas un 2.1 % al cierre del año pasado, según estadísticas oficiales, el empresario calificó el 2025 como un período complejo desde el punto de vista económico.

"Ahora, lo que tenemos es un gran reto, trabajar en conjunto este año para poder dinamizar la economía con productividad, con eficiencia, atacando los temas sistémicos, como la eficiencia en el sector eléctrico, mejorando la calidad del gasto, mejorando lo que es la eficiencia y los procesos, los permisos, la permisología", remarcó.

Marranzini destacó el desempeño del turismo, las zonas francas, la minería, la industria y otros sectores productivos, a los que atribuyó una parte importante del crecimiento económico dominicano.

A su salida del discurso de Rendición de Cuentas del presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional, Marranzini felicitó al mandatario por su alocución, que calificó como "extensa y muy emotiva".

"Tenemos un gran reto y estamos seguros que lo podemos lograr. La República Dominicana está bien posicionada, los sectores tienen unos fundamentos muy sólidos y tenemos siempre la mejor disposición de diálogo con el gobierno permanente", agregó.

El dirigente empresarial reiteró la disposición del sector privado de mantener el diálogo con el Gobierno y los sectores sociales.

Estrategia META 2036

En ese contexto, indicó que trabajan en la estrategia META 2036, la cual consideró una ruta para aprovechar oportunidades en el corto y mediano plazo en materia de desarrollo. Marranzini aseguró que el empresariado mantiene su compromiso de impulsar la economía y fortalecer la cooperación institucional.