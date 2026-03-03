Sectores económicos con comportamiento diverso en enero: algunos crecen y otros caen

Los sectores económicos dominicanos tuvieron un comportamiento diverso el pasado enero: mientras algunos registraron una expansión considerable, como la construcción, otros, como las zonas francas y la minería, sufrieron una contracción de casi un 4 %, aunque en términos generales el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) tuvo un crecimiento interanual de un 3.5 %.

La construcción fue el sector que mayor alza experimentó en el primer mes de este año, con una expansión de un 7.6 %. Esa actividad acumula cinco trimestres de caída ininterrumpida, desde octubre-diciembre de 2024.

El comportamiento de la construcción se explica por una mayor ejecución en el gasto de capital por parte del sector público, que cerró el 2025 en 2.9 % del producto interno bruto y por la inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos, explicó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Señaló que la reactivación del componente privado de la construcción ha estado influenciada por las condiciones financieras más flexibles que ha promovido la política monetaria, reflejándose en tasas de interés activas más favorables.

A la construcción le siguió el sector de los servicios, que acumuló un 3.5 % de crecimiento, impulsado principalmente por las actividades de enseñanza, que se expandió un 7.8 %; la salud, con un 5.8 %; los servicios financieros y los profesionales, con un 4.6 % y un 4 %, respectivamente, y el turismo, con un 3.8 %.

La manufactura local se expandió un 3.4 % en enero y el agropecuario un 2.7 %, según las estadísticas de la institución.

Los que cayeron

Sin embargo, dos sectores económicos: la manufactura de zonas francas y la explotación de minas y canteras sufrieron una contracción. El primero registró un crecimiento negativo de un -3.9 % y el segundo de un 3.7 %.

El Banco Central señaló que en la medida en que continúe operando el mecanismo de transmisión de la política monetaria y se despejen los factores de incertidumbre que han afectado la inversión privada, unido a una mayor inversión pública, "la economía estará en condiciones de cerrar el 2026 con un crecimiento en torno a 4.0 %, recuperando gradualmente su ritmo de crecimiento potencial en el mediano plazo".