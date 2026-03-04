El dólar frena la caída ante el peso dominicano y el precio del petróleo modera su alza

El dólar estadounidense logró recuperar parte del valor perdido en los últimos días frente el peso dominicano y la moneda extranjera comenzó la jornada de este jueves con una cotización superior a la registrada el miércoles, tanto en la compra como en la venta.

La divisa norteamericana inició este jueves vendiéndose a 60.30 pesos en el mercado spot mientras que la compra subió a 59.34 pesos por dólar, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Luego de registrar caídas consecutivas en los primeros dos días laborables de marzo, la moneda estadounidense logró repuntar en su valor, tras finalizar el pasado lunes vendiéndose a 60.02 pesos y cerrando el martes a 59.78 pesos.

Los datos del BCRD reflejan que el dólar logró avanzar 52 centavos ante el peso dominicano durante la jornada de ayer.

El petróleo

En tanto, el precio del barril petróleo intermedio de Texas, de referencia para la economía dominicana, moderó su alza con un 0.1 % y cerró en 74.66 dólares, sumando 10 centavos, tras una sesión volátil centrada en las expectativas de que Estados Unidos respalde a los petroleros que transitan por el golfo Pérsico, en medio de la escalada bélica con Irán.

En cambio, el petróleo Brent finalizó la jornada en 81.40 dólares, el mismo precio en el que se situó al final de la jornada anterior.

"Los precios del petróleo podrían seguir subiendo si el estrecho se interrumpe de manera más severa y por más tiempo", comentó el economista jefe global de Oxford Economics, Ryan Sweet, quien vaticinó que, bajo este escenario, si el conflicto se extiende por semanas o meses, el barril podría alcanzar cifras como los 100 o los 150 dólares por barril.