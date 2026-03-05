Banco suizo UBS prevé recuperación económica de República Dominicana en 2026

Señal de UBS en la parte superior de un edificio en Singapur. ( SHUTTERSTOCK )

La economía de la República Dominicana podría recuperar dinamismo en 2026 tras un desempeño moderado el año pasado, según un informe del banco suizo UBS, que destaca la solidez fiscal del país y su estabilidad macroeconómica en el contexto de los mercados emergentes.

El análisis proyecta que el producto interno bruto (PIB) dominicano crecerá entre 3.5 % y 4.5 % en 2026, impulsado por una reactivación de la demanda interna y un mejor desempeño de sectores como el turismo y la construcción.

En 2025, la economía se expandió alrededor de 2.1 %, una de las tasas más bajas registradas en años recientes fuera del período de la pandemia.

El informe señala que la desaceleración del año pasado estuvo asociada a condiciones financieras más restrictivas, menor crecimiento del crédito y una moderación del turismo, afectado por la inflación en Estados Unidos y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores internacionales.

A pesar de ese desempeño, el banco considera que las finanzas públicas dominicanas se mantienen relativamente sólidas. El déficit fiscal se situó en torno a 3.5 % del PIB en 2025, mientras el país logró mantener un ligero superávit primario, un indicador que pocos países de América Latina han conseguido sostener en los últimos años.

Proyecciones fiscales para 2026

Para 2026, el Gobierno prevé un déficit cercano al 3.2 % del PIB y un superávit primario mayor, metas que el informe considera plausibles dada la trayectoria reciente de disciplina fiscal.

El estudio también destaca la estabilidad de la deuda pública, que se ha mantenido en una banda cercana a 47 %–49 % del PIB, respaldada por el crecimiento económico y el manejo prudente de las cuentas públicas.

Factores externos y estabilidad política

En el frente externo, el informe proyecta que el déficit de cuenta corriente se mantendrá entre 2 % y 3 % del PIB, financiado principalmente por los ingresos del turismo, las remesas y la inversión extranjera directa, que continúa concentrándose en sectores como turismo, energía y bienes raíces.

El banco también subraya que la estabilidad política y el acceso del país a los mercados financieros internacionales han contribuido a fortalecer la percepción de los inversionistas. En ese contexto, los bonos soberanos dominicanos denominados en dólares registraron retornos cercanos al 13 % en 2025, superando el promedio de emisores emergentes con calificaciones crediticias similares.

Según UBS, el país se mantiene como uno de los emisores más sólidos dentro del grupo de economías emergentes con calificación BB, con spreads de deuda que reflejan fundamentos macroeconómicos relativamente favorables frente a otros mercados comparables.

El informe advierte, no obstante, que la economía dominicana continúa expuesta a riesgos externos comunes a economías abiertas, entre ellos eventos climáticos adversos y cambios en las condiciones financieras internacionales.