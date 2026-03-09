El obispo Castro Marte reclama mayor presupuesto para La Altagracia

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, reclamó una mayor asignación de recursos del Presupuesto Nacional para la provincia La Altagracia al considerar que la demarcación no recibe una retribución proporcional a los aportes que realiza al fisco.

El religioso denunció hoy, a través de sus redes sociales, que gran parte de las utilidades generadas por grandes contribuyentes en la provincia no se registran como ingresos fiscales en esa jurisdicción, lo que, según afirmó, afecta las estadísticas y la capacidad de inversión pública en la zona.

"Seguiré reclamando a viva voz que la provincia Altagracia reciba una mayor retribución por parte del Presupuesto Nacional, en la proporción debida a lo que aporta al Fisco, incluyendo los grandes contribuyentes, cuyas utilidades se generan en nuestra demarcación territorial, pero no se computan como ingresos a la DGII aportados en nuestra provincia. Esa injusta distorsión recaudatoria nos está afectando considerablemente a nivel de cifras y estadísticas", consideró en un mensaje en su cuenta de X.

El Presupuesto General del Estado contempla que en 2026 la inversión pública destinada para la provincia La Altagracia ascenderá a 887.4 millones de pesos, lo que representa el 2.9 % del total de esa asignación.

El obispo reiteró que los ministerios y direcciones generales del Estado deberían incrementar las partidas presupuestarias destinadas a sus dependencias en La Altagracia, tomando en cuenta el aporte de la provincia al Producto Interno Bruto (PIB).

"No me cansaré de elevar mi voz por una mayor justicia fiscal y por una distribución más justa y equitativa entre lo que aporta al Producto Interno Bruto La Altagracia y lo que deben asignarle en partidas presupuestarias del Presupuesto General de la Nación".

Seguiré reclamando a viva voz, que la Provincia Altagracia reciba una mayor retribución por parte del Presupuesto Nacional, en la proporción debida a lo que aporta al Fisco incluyendo los grandes contribuyentes, cuyas utilidades se generan en nuestra demarcación territorial,... pic.twitter.com/xyWhEPSb8r — Obispo Castro Marte (@Jesuscastro126) March 9, 2026

Apagones e inversión en infraestructura

Castro Marte también cuestionó la falta de mayores inversiones en el sistema eléctrico estatal para reducir los apagones que afectan a distintos sectores, especialmente a la población trabajadora.

Asimismo, planteó la necesidad de aumentar la inversión en infraestructura, seguridad vial y seguridad ciudadana para preservar la actividad económica de la provincia.

"¿Cómo es posible que el sector eléctrico a nivel Estatal no haya incrementado sustancialmente sus inversiones para paliar los irritantes apagones que tanto afectan a la clase trabajadora?", expresó el religioso.