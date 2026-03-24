Haití se convirtió en el país que más remesa promedio por transacción envió a RD en 2025

Haití se convirtió a partir del año pasado en el primer país desde donde provino el mayor monto de remesas por transacción enviada a la República Dominicana, logrando desplazar a Suiza de esa posición y superando a naciones como España y Alemania, que antes del 2024 figuraban en los primeros tres puestos.

Cada transacción de remesa que se originó en Haití en 2025 con destino al país, en promedio, fue de 661.8 dólares, superando los 606.5 de Suiza y los 414.4 dólares de Alemania, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Pese a la violencia que sufre el vecino país, el monto promedio de remesa que recibe la economía local desde esa nación se mantiene creciendo y desde el 2024, cuando registró 559.5 dólares por operación, Haití desplazó de la lista a Alemania (379.3 dólares) y España (368.1 dólares), las cuales ocupaban en 2023 la segunda y tercera posición, respectivamente, solo superadas por Suiza.

Aunque en los primeros dos meses de este año, Suiza volvió a ocupar la primera posición entre los países desde se origina el mayor monto promedio por transacción de remesas hacia territorio nacional, con 647.7 dólares por operación, Haití continúa en un cercano segundo lugar, con 609 dólares, según el BCRD.

Este aumento en el monto promedio de las transacciones con remesas provenientes de Haití estaría motivado, en parte, por la cantidad de ciudadanos de ese país que estudian en centros dominicanos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Gastos de Estudiantes Extranjeros (EGEE) 2023-2024, elaborada por el Banco Central, el 51.7 % de las personas foráneas que estudian en el país son haitianos, con un gasto total (académico y no académico) promedio de 1,258.1 dólares mensuales.

Desde el 2019, el promedio de dinero que se recibe en el país por el citado concepto está en crecimiento, aunque su mayo salto lo registró entre 2023 y 2024, cuando pasó de 366.8 dólares por operación a 559.5 dólares, para un incremento de un 52.5 %.

Menor monto

En términos generales, el promedio de dinero que se envía desde el extranjero al país en cada transacción finalizó el año pasado en 273.2 dólares, ligeramente superior a los 270.9 dólares del 2024, según recogen las estadísticas de la institución financiera.

Aunque los dominicanos en Estados Unidos son los que mayor monto global de remesas envían al país, son el tercer promedio por transacción más bajo, solo superados por los criollos residentes en Puerto Rico y Panamá, figurando los tres por debajo del promedio nacional.

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Al cierre de 2025, cada operación de dinero originada en el país norteamericano, en promedio, fue de 260.7 dólares. La cifra implica que el monto de cada transacción de remesa originada en Haití representa más de 2.5 veces a la generada en Estados Unidos.

Puerto Rico figura con el promedio más bajo de transacciones con remesas hacia la República Dominicana, finalizando el año pasado en 207.8 dólares y las provenientes de Panamá en 226.4 dólares.