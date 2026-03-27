Las recetas de Moody's para la economía dominicana

Vista aérea de una parte de la capital dominicana. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Si el Gobierno dominicano quiere alcanzar su meta de obtener la calificación crediticia de grado de inversión necesita realizar múltiples reformas, incluyendo una fiscal que aumente los ingresos y disminuya gastos como el subsidio eléctrico, además de reducir la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB).

Esa es la receta del analista soberano de la calificadora Moody´s Ratings, Bill Foster, quien planteó también que las autoridades nacionales deben continuar mejorando la institucionalidad, considerando sobre este tema el hecho de que exista una mayor independencia del Banco Central.

Foster declaró que el país debe disminuir los gastos estructurales, señalando que destina un monto considerable de recursos para el subsidio al sector eléctrico. Solo en el 2025, se destinaron para ese fin 103,867.9 millones de pesos, de acuerdo con los registros oficiales.

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"Para subir la calificación hay que mejorar la calidad de las instituciones y la política, mejorar la fortaleza fiscal, el país necesita una consolidación de su deuda/PIB. Es necesario mejorar la posición fiscal, sobre todo la carga de interés en relación con los impuestos", puntualizó.

El ejecutivo de Moody´s advirtió que, para sostener el "fuerte crecimiento" de un 5 % del PIB que estableció el Gobierno para los próximos años, se necesitarán reformas en sectores como la infraestructura y el turismo, además de la diversificación económica.

"Es una combinación de reformas económicas, fiscales e institucionales, que serían necesarias para elevar la calificación en el mediano plazo, que es más o menos cinco años", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-26-at-50053-pm-48e3f70e.jpeg Bill Foster y René Medrano, ejecutivos de Moody's. (DIARIO LIBRE)

A mediados del año pasado, Moody´s Ratings mejoró la calificación crédito del país, elevándola desde "Ba3+" a "Ba2" con perspectiva estable, valoración que ubica a la economía dominicana a dos escalones del grado de inversión.

De igual forma, el analista de la firma calificadora indicó que si el país logra establecer una senda de consolidación fiscal sería otra de las razones que apoyarían en el mediano plazo una mejora de su nota crediticia, aunque aclaró que, a pesar de eso, se necesita una reforma tributaria.

Buen entorno

La banca dominicana registra un desempeño superior al resto de los países centroamericanos, con indicadores que reflejan un "buen desempeño".

La afirmación la realizó René Medrano, ejecutivo de Moody´s para Centroamérica, quien destacó que "los bancos se están desempeñando muy bien en términos de calidad de activos, una morosidad muy baja, rentabilidad destacada, buena capitalización y liquidez".

"El entorno operativo (en la República Dominicana) es probablemente el más destacado de la región. El sistema bancario está reflejando ese buen entorno operativo. Hay desafíos, seguimos pensando que hay espacio para incrementar la inclusión financiera porque el porcentaje de personas que tiene acceso al sistema bancario sigue siendo muy bajo, pero cuando lo comparamos con países pares, República Dominicana sigue destacando", resaltó Medrano.

Los ejecutivos de la agencia calificadora hablaron durante una conferencia de prensa, en el marco de la conferencia anual Inside Latam República Dominicana 2026, que realizó esa firma este jueves en el país.