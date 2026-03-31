El Banco Central recorta la proyección de crecimiento económico para 2026

Vista aérea de una parte de la ciudad de Santo Domingo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La economía nacional crecerá en 2026 menos de lo que inicialmente había estimado el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), institución que rebajó 0.5 puntos porcentuales a las estimaciones de expansión.

En diciembre de 2025, las autoridades monetarias proyectaban que la actividad económica del país se expandiría este año en torno al 4 % y 4.5 %. Sin embargo, a través de un comunicado, el BCRD recortó la cifra a entre un 3.5 % y un 4 %.

El banco apunta que la economía se apoyará este año en la recuperación de la inversión y la resiliencia de la demanda externa. Resaltó que el país cuenta con fuertes fundamentos y un sector productivo resiliente para enfrentar el desafiante panorama internacional.

El Banco Central continuará dando seguimiento a la coyuntura internacional y su potencial impacto sobre las condiciones macroeconómicas locales, reiterando su compromiso con su objetivo de inflación y con la estabilidad macroeconómica, establece el documento.

Primer bimestre

El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró una mejoría gradual en los primeros dos meses de 2026, creciendo en promedio un 3.7 %, según informó la institución monetaria.

De acuerdo con el BCRD, el IMAE tuvo una expansión de un 3.5 % en el primer mes de año y un 3.9 % en febrero.

En 2025 la economía dominicana sufrió una desaceleración en el su crecimiento, registrando una expansión de un 2.1 %. Durante el año pasado, las autoridades del BCRD recortaron en varias ocasiones sus proyecciones.