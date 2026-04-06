Asonahores quiere participar "activamente" en el llamado de Abinader para enfrentar crisis

el presidente Luis Abinader busca un consenso para que el país enfrente la crisis global. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) expresó este lunes su respaldo al llamado realizado por el presidente Luis Abinader para la construcción de un "gran acuerdo nacional" que permita hacer frente a los desafíos derivados de la crisis global producto de la guerra en Irán, la cual ha disparado los precios de los combustibles, lo que presiona todas las economías.

Luego de reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional ayer domingo en el Ministerio de Defensa, el mandatario anunció que instruyó a varios ministros para que contactaran a sectores empresariales, políticos y sociales en busca de lograr el referido acuerdo nacional.

Asonahores reiteró su plena disposición de participar activamente en estos espacios de consulta y aportar propuestas concretas que contribuyan a preservar el crecimiento económico, la estabilidad del empleo, la confianza en la inversión y la competitividad de uno de los principales motores productivos del país.

Rol de Asonahores en la crisis económica

A través de una nota de prensa, el gremio valoró la iniciativa del Gobierno de convocar a los distintos sectores productivos, políticos y sociales del país a un proceso de diálogo y concertación, orientado a socializar medidas que contribuyan a preservar el crecimiento económico y mitigar los efectos de la crisis internacional sobre las familias dominicanas.

La entidad reiteró su disposición de participar activamente en los espacios de consulta anunciados, aportando la visión y experiencia del sector turístico, uno de los principales motores de la economía nacional y generador clave de empleos.

"El turismo ha demostrado ser un sector resiliente y estratégico para la recuperación y el crecimiento económico del país. Por ello, consideramos fundamental fortalecer la articulación entre el sector público y privado para enfrentar con éxito los retos del entorno internacional", expresó la entidad.

Asonahores destacó que, en un escenario global marcado por la incertidumbre, incluyendo las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, resulta clave avanzar hacia consensos que garanticen la estabilidad, la competitividad y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

El gremio reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y social del país, así como con la implementación de iniciativas que protejan tanto a los sectores productivos como al bienestar de la población.