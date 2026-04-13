AIRD advierte todavía no hay plan ante crisis internacional y su impacto

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ( ARCHIVOS / DIARIO LIBRE )

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, afirmó este lunes que el Gobierno y el sector empresarial han abierto un espacio de diálogo permanente para dar seguimiento al impacto del conflicto internacional en la economía dominicana, aunque reconoció que aún no se ha presentado un plan concreto de medidas.

Durante una intervención en un programa de televisión , Pujols explicó que la reunión sostenida el pasado jueves en el Ministerio de Hacienda, encabezada por autoridades económicas, permitió evaluar el estado actual de la economía y establecer un canal de comunicación directo con los gremios empresariales.

Indicó que, hasta el momento, no se ha registrado desabastecimiento en los mercados y que la economía ha mostrado resiliencia en el inicio del año, reflejada en un aumento de las recaudaciones fiscales.

No obstante, advirtió que el impacto del conflicto dependerá de su duración y de variables externas como el precio del petróleo.

"El incremento en el barril de petróleo ya está teniendo efectos en los costos de transporte, fletes y materias primas, lo que inevitablemente incide en los costos de producción del sector industrial" Mario Pujols Vicepresidente ejecutivo de AIRD “

Destacó que una de las principales preocupaciones es el posible impacto en la tarifa eléctrica, debido a la dependencia del sistema energético de los combustibles fósiles. Consideró necesario retomar las discusiones del pacto eléctrico para evaluar medidas ante el nuevo escenario internacional.

Pujols también adelantó que el gremio espera una nueva convocatoria del Gobierno, dado que la situación global cambió durante el fin de semana, lo que obliga a una revisión constante de las estrategias.

Etiquetado y competencia en el mercado

En otro orden, el dirigente empresarial abordó la preocupación del sector industrial por el incumplimiento de las normativas de etiquetado en productos comercializados en el país, especialmente aquellos vinculados a marcas privadas en supermercados.

Denunció que en el mercado dominicano circulan productos sin etiquetado en español o sin registro sanitario, lo que, además de representar un riesgo para la salud del consumidor, genera una competencia desleal frente a las industrias que sí cumplen con la regulación.

"Cumplir tiene un costo, pero el que no cumple obtiene una ventaja que coloca en desventaja al productor formal" Mario Pujols Vicepresidente ejecutivo de AIRD “

Pujols aclaró que las marcas privadas son legales y forman parte de la dinámica comercial, pero insistió en que deben cumplir con las mismas exigencias regulatorias, pidió a las autoridades fortalecer la fiscalización, aplicar sanciones y decomisar productos que no cumplan con las normas.

Advirtió que el crecimiento del comercio digital y las aplicaciones de supermercados plantea nuevos retos, ya que estos canales tienden a privilegiar productos propios, lo que puede limitar la visibilidad de otras marcas.

Clasificación de los residuos sólidos

El vicepresidente de la AIRD se refirió a la gestión de residuos sólidos, señalando que el tema requiere una revisión integral y urgente.

“Promover la separación de residuos en los hogares es positivo, pero si no existe una cadena estructurada que garantice su manejo adecuado, el esfuerzo pierde sentido”, explicó.

Asimismo, insistió en la necesidad de definir una hoja de ruta clara, transparente y con trazabilidad en el uso de los recursos destinados a la gestión de residuos, de modo que se fortalezca la confianza y la eficiencia del sistema.