Reducción de tasas de interés darán certidumbre a la estabilidad macroeconómica de RD

Vista de una parte de la ciudad de Santo Domingo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La reducción que registra desde mayo pasado la tasa de interés promedio en el sistema financiero dominicano alivió las condiciones crediticias de las empresas y hogares, lo que propiciará un entorno de certidumbre a la estabilidad macroeconómica del país, a pesar de un contexto de convulsión global , producto de la guerra en Medio Oriente.

Así lo hizo saber este miércoles el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) mediante un comunicado de prensa, en el cual se mostró confiado en que la caída del costo del dinero en las entidades de intermediación financiera contribuirá a apuntalar "la acostumbrada resiliencia de los sectores productivos".

Desde mayo de 2025, previo a la adopción de las medidas de provisión de liquidez al sistema financiero por 81 mil millones de pesos implementadas por el BCRD en junio de ese año, la tasa de interés interbancaria pasó de un 11.54 % a un 7.84 % en marzo de 2026, para una reducción de 370 puntos básicos, resaltó.

La institución detalló que, en el caso de los bancos múltiples, la tasa de interés activa promedio cayó de 14.99 % en mayo del año pasado a 13.28 % en marzo de 2026, para una disminución de 171 puntos básicos.

De igual forma, se produjo una tendencia similar en las asociaciones de ahorros y préstamos, donde dicha tasa se ajustó a la baja en 211 puntos básicos en igual período, pasando de 15.53 % a un 13.41 %.

Esta estabilización de la tasa de interés en niveles inferiores a los observados en 2025 mejoró las condiciones financieras de hogares y empresas, en la medida en que préstamos otorgados a mayor tasa han sido repreciados a un menor costo financiero para el deudor, destacó.

Por sectores

Visto por sectores, el banco detalló que a marzo de 2026 la tasa activa para el comercio al por mayor y al detalle exhibió una disminución de 274 puntos básicos en comparación con el nivel registrado en mayo 2025, al pasar de 14.84 % a 12.10 %.

En el sector agropecuario, la tasa activa fue menor en 263 puntos básicos, cayendo desde un 15.94 % en mayo de 2025 a un 13.31 % en marzo de este año. Al mismo tiempo, en la actividad manufactura se registró una disminución de 190 puntos básicos, pasando de 13.15 % a 11.25 %.

En tanto, los créditos al sector de la construcción experimentaron una reducción de 253 puntos básicos, bajando desde un 14.77 % a 12.24 % en el citado período.

En cuanto a los préstamos de consumo personal otorgados por la banca múltiple, su tasa de interés pasó de 20.18 % en mayo de 2025 a 18.39 % en marzo de 2026, acumulando una disminución de 180 puntos básicos.

Por su parte, la tasa de interés para préstamos destinados a la adquisición de viviendas pasó de 12.14 % en mayo 2025 a 11.71 % en marzo de 2026.

"El Banco Central se mantiene vigilante de la coyuntura internacional para actuar oportunamente en el mantenimiento del objetivo de inflación y de la estabilidad macroeconómica, cónsono con su objetivo de velar por la estabilidad de precios", finaliza el comunicado de la institución monetaria.