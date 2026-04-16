Así el Banco Central contrarrestó una acción fraudulenta creada con inteligencia artificial

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, detalló las acciones que tuvieron que implementarse desde la institución para contrarrestar una campaña de desinformación, creada con inteligencia artificial, mediante la cual se utilizaba su supuesta voz y figura para promover una plataforma de inversión fraudulenta.

Entre las iniciativas, Valdez Albizu citó campañas informativas dirigidas a la población para desmentir el contenido, la gestión para eliminar los portales fraudulentos, el bloqueo de esos sitios, en coordinación con las autoridades de telecomunicaciones y el monitoreo constante de redes digitales para prevenir nuevas amenazas.

Además, resaltó que los equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad y el de comunicación de crisis también promovieron el uso de los canales oficiales de comunicación institucional.

Adicionalmente, puntualizó que, con miras a mitigar el creciente fenómeno de fraudes digitales, se ha implementado una estrategia integral, acompañada de políticas orientadas a promover la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, mediante el fomento de la innovación en el sistema financiero y de pagos.

El gobernador, que fue seleccionado como uno de los tres funcionarios internacionales a participar en la “Mesa redonda de alto nivel sobre fraude digital en servicios financieros: riesgos, respuestas políticas nacionales y cooperación internacional”, planteó la necesidad de judicializar a los autores de estos delitos financieros.

El funcionario participa en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial (GBM), que se llevan a cabo desde el 13 al 18 de abril de 2026, en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

Valdez Albizu subrayó los avances implementados mediante la aprobación de un Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información y la creación de un Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad del Sistema de Pago, el cual se interrelaciona con los bancos centrales miembros del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) y la actualización del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.

Dichos avances han contribuido a que el país ocupe la posición 47 a nivel mundial del Índice Nacional De Ciberseguridad (NCSI, por sus siglas en inglés) y la cuarta posición en el continente, según establece una nota de prensa del BCRD.

Adoptar estrategias

Valdez Albizu concluyó su participación, indicando que es necesario adoptar estrategias que promuevan canales efectivos de comunicación entre reguladores y supervisores, que contribuyan al intercambio de información, la homologación de normativas y la actualización constante de mecanismos de protección, resaltando el rol relevante que puede jugar el FMI como promotor de dichas estrategias.

El gobernador estuvo acompañado por los señores Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Julio Andújar Scheker, asesor económico; Joel González Pantaleón, subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos; y Frank Fuentes, representante de República Dominicana ante el FMI.