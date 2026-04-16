Empresarios buscan mitigar alza de fletes y comerciantes garantizan precios de la canasta básica

Luego de una reunión con el presidente Luis Abinader este jueves, representantes del empresariado aseguraron que el sector privado busca alternativas para enfrentar las alzas en el costo de los fletes producto de la guerra en el golfo Pérsico. Asimismo, representantes de organizaciones de comerciantes y detallistas garantizaron que, por el momento, se mantiene la estabilidad de los productos de primera necesidad.

El mandatario sostuvo hoy un encuentro informativo con actores clave de sectores comerciales e industriales para mitigar los efectos de la prolongación de la crisis internacional. La reunión se realizó en el Palacio Nacional.

Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), explicó que las compañías buscan opciones en el hemisferio para adquirir sus materias primas y apaciguar los aumentos del mercado internacional.

"Las empresas están buscando la manera de minimizar los costos que han sufrido en esta última semana, sobre todo con el alza de un sobrecargo que se le ha puesto a los fletes, principalmente provenientes del Medio Oriente y Asia", dijo.

Brache explicó que, por concepto de sobrecargo, los fletes han aumentado hasta un 25 % desde la última semana de marzo.

El 26 de ese mes, el Índice Mundial de Contenedores (WCI, por sus siglas en inglés), elaborado por la consultora Drewry, reportó que al 19 de marzo de 2026 el costo promedio de transportar un contenedor de 40 pies era de 2,172 dólares, con un incremento de 14.4 % desde el 26 de febrero de 2026.

El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, aseguró que la prioridad actual es mantener el ritmo de crecimiento y la estabilidad de la economía, así como controlar la inflación.

"En este momento lo que estamos es monitoreando, porque al evaluar el costo de manufactura o de producción de determinado bien o servicio, este tiene una serie de componentes, muchos de los cuales no se producen en República Dominicana.

Entre las variables que podrían afectar la economía dominicana en la actual coyuntura se mencionan el costo de los fletes, el precio del barril de petróleo y los insumos como los fertilizantes.

Detallistas y comerciantes garantizan precios

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-40331-pm-4597a4cf.jpeg La reunión se realizó en el Palacio Nacional. (FUENTE EXTERNA)

El conflicto en Medio Oriente ha aumentado el costo del petróleo en todo el mundo, lo que ha impactado en cierta medida la mayoría de bienes y servicios a nivel global. En ese sentido, voceros de detallistas y comerciantes aseguraron que los precios de productos de primera necesidad se mantendrán invariables en el país.

Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, afirmó: "el comercio detallista garantiza que por ahora se mantienen inalterables los precios de la canasta básica".

Por otro lado, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, explicó que la producción nacional cuenta con suficiente abastecimiento para no transferir costos a la población.

"La población tiene que estar tranquila, que no haya nerviosismo, porque aunque la situación económica a nivel internacional, con ese panorama de guerra, se entiende que va a haber muchos problemas en el país, realmente a nivel de los productos de consumo masivo que se producen en República Dominicana no hay ningún problema", manifestó.

García hizo un llamado a los industriales del plástico a raíz de un aumento registrado del 50 % en productos de envases plásticos, como vasos, platos y cubertería, entre otros. "estos son momentos que no podemos estar especulando con los precios de los artículos".

Se mantienen los precios de los combustibles

El presidente Luis Abinader anunció que en dos semanas sostendrá la siguiente reunión con los representantes de estos sectores para evaluar la situación y establecer medidas puntuales.

Al concluir su reunión con los sectores productivos en el Salón Verde del Palacio, el mandatario anunció que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles para la próxima semana.

Tras el aumento de la semana pasada, la gasolina premium se venderá a 314.10 pesos por galón y la regular a 294.50 pesos. El galón del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se vende a 137.20 pesos, sin variación en su costo, mientras que el galón del gasoil óptimo se comercializa a 266.10 pesos y el regular a 246.80 pesos.

"Continuamos hoy con las reuniones que tenemos con los sectores productivos de tal manera de llegar a acuerdos y consenso en relación con la crisis internacional que como ustedes saben tenemos, especialmente en los hidrocarburos y en los subproductos. Estamos entonces discutiendo de la manera en que podemos, como lo hicimos antes, mitigar que no todo se traspase a la población y proteger especialmente a la población vulnerable de nuestro país", añadió el gobernante.

Abinader destacó que la reunión fue productiva y permitió definir nuevas acciones, incluyendo la realización de encuentros bilaterales con sectores específicos donde se han registrado incrementos de precios, a fin de evaluar mecanismos para su control.

En la reunión participaron los principales dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Unión Nacional de Supermercados Económicos (Únase) y la Junta Agropecuaria Empresarial, entre otros representantes empresariales y comerciales del país.

Acompañaron al mandatario los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

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