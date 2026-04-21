Extensión del alto al fuego con Irán "alivia temporalmente" el escenario global, afirman empresarios

Celso Juan Marranzini señaló que la expectativa del sector privado dominicano es que el diálogo siga avanzando y que pronto se dé un alto al fuego definitivo en Irán. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, consideró este martes que la reciente extensión del alto al fuego en el conflicto con Irán anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, representa un alivio momentáneo para la economía global, al abrir una ventana para el diálogo entre las partes involucradas.

"El alto al fuego realmente alivia temporalmente algo la situación porque es un espacio para ampliar el diálogo que se está dando", expresó el dirigente empresarial, al tiempo que advirtió que este tipo de conflictos suele caracterizarse por ciclos de avances y retrocesos.

Marranzini señaló que la expectativa del sector privado es que el diálogo siga avanzando y que pronto se dé un alto al fuego definitivo y una solución a este conflicto.

Subrayó que la situación ha tenido consecuencias negativas a nivel global, particularmente en el comportamiento de los precios del petróleo y los combustibles.

Efectos persistirán

Explicó que los efectos económicos del conflicto persistirán hasta que los mercados logren estabilizarse, algo que considera difícil de predecir.

"Los efectos van a seguir hasta que los precios vuelvan a como estaban antes del conflicto, y eso depende en gran medida de cuándo se logre algún tipo de acuerdo", sostuvo.

En cuanto al contexto local, Marranzini indicó que el país debe continuar adaptándose a la coyuntura internacional, apoyándose en las medidas que ha venido evaluando el Gobierno para mitigar posibles impactos.

"Hay que irse adaptando a la situación en la medida en que el presupuesto nacional lo permita y también en función de mantener el dinamismo de la economía, que es parte del alivio que se requiere", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/juan-tomas-diaz-stephanie-hilario-092400cb.jpeg Juan Tomás Díaz, presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur. (STEPHANIE H. SOTO)

Un panorama incierto

De su lado, el recién juramentado presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur, Juan Tomás Díaz, coincidió en que el panorama internacional continúa siendo altamente incierto, pese a los anuncios recientes.

Díaz señaló que, aunque se informó sobre una extensión del cese de hostilidades, aún no hay claridad suficiente para determinar el impacto real en el corto plazo.

"Todavía no podemos estar claros con nada. En un momento pasa algo, en otro momento otra cosa. No podemos descifrar qué va a pasar en el futuro cercano", expresó.

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Ambos líderes empresariales coincidieron en que, mientras no se logre una solución definitiva al conflicto, la economía global y local seguirá enfrentando presiones, lo que obliga a mantener una postura prudente y adaptable.