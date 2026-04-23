La economía dominicana crece 5.1 % interanual en marzo, a pesar de la guerra

El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró en marzo pasado su mayor ritmo de crecimiento en los últimos 11 meses: un 5.1 % interanual, una expansión apoyada principalmente por la construcción, la manufactura de zonas francas y la intermediación financiera, seguros y actividades conexas.

De acuerdo con las cifras preliminares del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el IMAE reflejó un incremento acumulado de un 4.1 % durante el primer trimestre de 2026.

El panorama económico internacional se mantiene marcado por la incertidumbre, debido a la guerra en Medio Oriente, conflicto que ha impactado de forma negativa el precio del petróleo y el comercio marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que ha llevado a que organismo como el Fondo Monetario Internacional (FMI) recorten sus proyecciones de crecimiento para la economía mundial en 2026.

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El comportamiento de marzo obedeció al desempeño interanual favorable del valor agregado real del sector construcción (8 %), manufactura de zonas francas (7.8 %), intermediación financiera, seguros y actividades conexas (7 %), y las actividades del sector servicios en su conjunto (5.9 %).

Dentro de ese último sector se destacaron las actividades de hoteles, bares y restaurantes (8.0 %), transporte y almacenamiento (7.6 %), salud (6.4 %) y comercio ( 5.1 %). Adicionalmente, registraron un crecimiento positivo la manufactura local (3.9 %) y la agropecuaria (2.4 %), según el BCRD.

Explicaciones

La variación de la construcción fue impulsada por un mayor dinamismo en la inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos. Asimismo, la reducción de las tasas de interés activas ha contribuido a ampliar el acceso al crédito, dinamizando la actividad del sector, afirmó la institución monetaria y financiera.

Ese desempeño se tradujo en un incremento del volumen de ventas de insumos clave como el cemento y las estructuras metálicas, en comparación con el mismo período de 2025.

En lo concerniente al resultado en marzo de las la manufactura de zonas francas, esta fue producto del desempeño en las exportaciones de ese régimen, que registraron un incremento interanual de 8.0 % en el referido mes.

En el caso de la manufactura local, el crecimiento fue sustentado por el comportamiento de la elaboración de bebidas alcohólicas, las otras industrias manufactureras y la producción de otros bienes alimenticios.

La minería tuvo una variación interanual de un 4.3 %, asociada a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y arena, grava y gravilla.

Turismo

En relación al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, su variación positiva responde principalmente al incremento en la llegada de pasajeros no residentes vía aérea, la cual alcanzó un hito, al ser la primera vez que el país supera la cifra de 900,000 turistas en dicho mes.

En términos acumulados, se recibieron 2,603,645 turistas por los distintos aeropuertos del país en los tres primeros meses de 2026, representando un crecimiento de un 12.2 %, respecto al mismo período del año 2025.

La actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas experimentó un crecimiento interanual de 7 %, reflejando en gran medida la expansión de 7.9 % del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a 185 mil millones de pesos adicionales, con respecto a marzo de 2025, así como al desempeño favorable de los ingresos por primas y comisiones del conglomerado de empresas representado en esta actividad.

En cuanto al sector agropecuario, el crecimiento interanual de 2.4 % fue impulsado por el aumento en la producción de guineo, aguacate, cacao, plátano, huevos, entre otros rubros.