Empresas de Inversión Extranjera apoyan minería sostenible en el país, apegada a las normativas

Alejandro Peña Prieto, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex). ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex) reafirmó este miércoles su respaldo al desarrollo de una minería responsable y sostenible en el país, alineada con estándares internacionales y con apego a las normativas vigentes.

La organización señaló que el país cuenta con potencial para fortalecer el sector minero, así como áreas vinculadas a la exploración de hidrocarburos y minerales críticos, bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y respeto a las comunidades.

De acuerdo con Asiex, estas actividades pueden contribuir a la generación de empleos de calidad, transferencia de conocimientos y fortalecimiento de los encadenamientos productivos.

Resaltó que ha participado en los trabajos de la Mesa de Minería creada en el marco de la iniciativa Meta RD 2036, bajo la coordinación de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe).

"Este espacio de diálogo multisectorial ha promovido una visión compartida sobre la necesidad de impulsar el sector minero de manera responsable y estratégica, como parte del objetivo nacional de duplicar la inversión y fortalecer los sectores productivos", dijo en una nota de prensa en la que reacciona a la decisión del presidente Luis Abinader de detener el proyecto minero Romero en San Juan.

Importancia de la evaluación

Asiex señaló que el desarrollo de la minería debe sustentarse en procesos rigurosos de evaluación técnica, ambiental y social, que permitan una adecuada toma de decisiones basada en información verificable y en el respeto al marco institucional vigente.

En ese sentido, subrayó la importancia de que toda actividad económica regulada agote los procesos de evaluación y licenciamiento establecidos en la ley, incluyendo las vistas públicas correspondientes para proyectos de alto impacto ambiental.

"Estos procedimientos fortalecen la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza, elementos fundamentales para consolidar a la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión extranjera y para el desarrollo de proyectos de largo plazo", subrayó.

Favorece nueva ley de minería

Asimismo, coincidió con Camipe en la importancia de que el país avance hacia una nueva Ley de Minería que establezca reglas claras, altos estándares ambientales, transparencia y mecanismos efectivos de participación social, como resultado de un diálogo amplio, inclusivo y abierto.

Asiex valoró la madurez del diálogo que, a través de los años, han sostenido las autoridades, el sector minero y las comunidades, y en ese sentido, reiteró su disposición de continuar contribuyendo a la construcción de consensos que "permitan aprovechar de manera sostenible los recursos naturales del país, en beneficio del desarrollo económico, social y ambiental de la nación".