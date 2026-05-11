Amaprosan llama a preservar estabilidad de precios ante tensiones internacionales y garantiza abastecimiento

Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago advierte sobre prácticas especulativas y asegura disponibilidad de productos básicos. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan) llamó a preservar la estabilidad de los precios y evitar prácticas especulativas que afecten a los consumidores, en medio del panorama internacional marcado por las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán y el impacto generado por el cierre del estrecho de Ormuz sobre los mercados energéticos y el comercio mundial.

La entidad explicó que el conflicto internacional ha provocado preocupación en los mercados, debido al aumento de los precios del petróleo, situación que influye directamente en los costos del transporte, la logística y diversas materias primas, generando presiones sobre los precios de productos y servicios en distintos países, incluyendo República Dominicana.

Llamado a la responsabilidad comercial

La presidenta de Amaprosan, Hilsa López Olivares, exhortó a los sectores comerciales a actuar con responsabilidad y prudencia para evitar distorsiones en el mercado.

Indicó que algunos incrementos observados en determinados establecimientos no responden necesariamente a escasez de productos, sino a variaciones en los costos de distribución, procesamiento y, en algunos casos, a acciones especulativas.

López Olivares precisó que República Dominicana mantiene suficiente abastecimiento de los principales productos de la canasta básica y aseguró que los comerciantes continúan realizando esfuerzos para mantener precios estables y razonables en alimentos esenciales.

Entre los productos mencionados figuran arroz, habichuelas, ajo y papa, cuyos costos han estado bajo presión debido al incremento de gastos logísticos internacionales y las alzas en materias primas derivadas de la situación económica global.

Impacto en pequeños y medianos negocios

La dirigente comercial manifestó además preocupación por el aumento de hasta un 50 % en artículos plásticos utilizados en actividades comerciales e industriales, señalando que esta situación afecta directamente las operaciones de pequeños y medianos negocios en todo el territorio nacional.

La organización también llamó a todos los actores de la cadena comercial a mantener la sensatez, la solidaridad y el compromiso con el bienestar colectivo frente al actual escenario económico internacional, priorizando la protección de los consumidores.

Analistas internacionales han advertido que cualquier interrupción prolongada en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo a nivel mundial, podría continuar generando volatilidad en los precios del crudo y repercusiones en las economías dependientes de importaciones energéticas.