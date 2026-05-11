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El peso dominicano se aprecia 6.1 % frente al dólar en lo que va de 2026

El mercado cambiario refleja mayor estabilidad impulsada por remesas, turismo e inversión extranjera

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    El peso dominicano se aprecia 6.1 % frente al dólar en lo que va de 2026
    Dólar y euro (FOTO DE ARCHIVO / DIARIO LIBRE.)

    El peso dominicano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense y, al 11 de mayo de 2026, acumula una apreciación de 6.1 %, de acuerdo con las tasas oficiales del mercado cambiario publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

    ¿Cómo ha evolucionado el tipo de cambio en 2026?

    Las cifras más recientes muestran que la tasa de venta del dólar se ubicó en 59.66 pesos, mientras que la tasa de compra alcanzó 58.83 pesos, reflejando una tendencia de estabilidad y fortalecimiento de la moneda local durante los primeros meses del año.

    La moneda estadounidense ha ido perdiendo valor frente al peso dominicano durante los primeros meses del año, en una tendencia que ha reducido considerablemente su cotización en el mercado spot.

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    Mientras en enero el dólar llegó a venderse por encima de los 63 pesos por unidad, actualmente se comercializa por debajo de los 60 pesos, reflejando una caída acumulada cercana a los tres pesos.

    Factores que impulsan la apreciación del peso dominicano

    La apreciación del peso ocurre en un contexto marcado por el dinamismo de las remesas, el ingreso de divisas por turismo, el fortalecimiento de las exportaciones y la inversión extranjera, factores que han contribuido a mantener una mayor disponibilidad de dólares en la economía dominicana.

    El comportamiento del tipo de cambio también coincide con un escenario de relativa estabilidad macroeconómica y con medidas monetarias orientadas a preservar el equilibrio del mercado cambiario.

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