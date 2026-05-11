Remesas suman US$4,079.9 millones entre enero y abril de 2026

Las remesas recibidas en la República Dominicana alcanzaron los 4,079.9 millones de dólares entre enero y abril de este año, aumentando un 4.1 % en términos interanuales.

En abril, se recibieron 1,060.2 millones de dólares, monto superior en 105.7 millones al recibido en igual mes de 2025 y con un crecimiento interanual de 11.1 %, superior al 3.5 % observado en marzo de 2026, según comunicó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El incremento del mes pasado ocurre a pesar del complejo entorno internacional, que está marcado por la persistencia del conflicto en Medio Oriente y que ha elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares, explicó el BCRD.

La institución señaló que este repunte se atribuye, en gran medida, a los envíos realizados por los dominicanos en Estados Unidos, país desde donde se originó el 82.5 % de los flujos formales recibidos en abril, equivalentes a 797.3 millones de dólares.

Destacó también la recepción de remesas por canales formales desde otras naciones, como España, por un valor 59.5 millones de dólares, con un 6.2 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior, así como Italia, con 1.2 %, y Suiza y Haití con 1.1 % de los flujos recibidos cada uno.

En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Francia, Canadá y Puerto Rico, entre otros.

Respecto a la distribución de las remesas por provincias, el banco indicó que el Distrito Nacional recibió en abril el 50.9 %, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.0 % y 6.8 %, respectivamente, lo que indica que más de dos tercios (67.7 %) de esos recursos se reciben en las zonas metropolitanas.

Contribución al tipo de cambio

Estas entradas de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 30 de abril de 2026, la moneda nacional se apreció un 5.3 % frente al dólar estadounidense, con respecto diciembre de 2025, resaltó la institución a través de un comunicado.

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Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales se ubicaron en 15,888.9 millones de dólares al cierre de abril, representando un 11.8 % del producto interno bruto (PIB) y cubriendo unos 5.8 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las más recientes perspectivas del BCRD sobre el sector externo dominicano contemplan que continúe la evolución positiva de los ingresos de divisas durante 2026. Por un lado, los ingresos de turismo superarían los 11,500 millones de dólares y las remesas se ubicarían por encima de los 12,200 millones.

Las exportaciones totales se estiman en 16,900 millones de dólares y la inversión extranjera directa superaría los 5,000 millones. Todos estos flujos, en conjunto con el resto de los servicios exportados (3,000 millones de dólares) alcanzarían un total de ingresos de divisas por encima de los 48,900 millones de dólares para el cierre de 2026.