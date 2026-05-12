BCRD posterga hasta 2027 el retorno de RD$46 mil millones para preservar liquidez bancaria

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, informó que la entidad decidió aplazar hasta enero de 2027 el retorno de aproximadamente 46,000 millones de pesos correspondientes a facilidades de liquidez que estaban programadas para reintegrarse a partir de junio del presente año.

La medida, explicó el funcionario durante un encuentro con presidentes de entidades bancarias del país, busca evitar efectos negativos sobre la liquidez del sistema financiero y prevenir aumentos abruptos en las tasas de interés, preservando así condiciones favorables para el financiamiento y la inversión de hogares y sectores productivos.

Acciones ante el conflicto en Medio Oriente

Valdez Albizu sostuvo que esta decisión se adopta en un contexto internacional marcado por la incertidumbre derivada del conflicto bélico en Medio Oriente, aunque aseguró que la economía dominicana mantiene señales de recuperación y dinamismo.

En ese sentido, destacó que los préstamos al sector privado en moneda nacional registraron un crecimiento interanual de 9.4 % al cierre de abril de 2026. Entre las actividades económicas con mayor expansión del crédito figuran: construcción, con un aumento de 23.0 %; comercio, con 18.9 %; y manufactura, con 18.7 %.

Asimismo, indicó que el conflicto geopolítico encuentra a la República Dominicana en un proceso de recuperación económica, reflejando un crecimiento interanual de 5.1 % en marzo y de 4.1 % acumulado durante el primer trimestre de 2026.

Valdez Albizu afirmó que el dinamismo de las actividades generadoras de divisas ha contribuido a la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso de 6.1 % al 8 de mayo del presente año.

Explicó que la tasa de interés activa de la banca múltiple se ha mantenido estable en los cuatro meses del año, ubicándose en 13 %. Al cierre de abril de 2026 se observaron tasas para préstamos al sector construcción de 12.2 %, al comercio de 12.4 % y a la manufactura de 10.9 %.

El gobernador destacó que el sistema financiero mantiene un índice de solvencia de 18.5 % en febrero de 2026, superior al mínimo regulatorio de 10 %. El coeficiente de morosidad fue de 1.8 % en marzo, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio se ubicó en 21.3 % y sobre los activos en 2.7 %.

Por otro lado, el gobernador señaló que el choque de oferta negativo originado por el conflicto bélico en Medio Oriente ha provocado presiones inflacionarias ante los mayores precios del petróleo y otros insumos productivos.

Como consecuencia, la inflación interanual podría ubicarse temporalmente por encima del rango objetivo de 4 % ± 1 %, retornando al rango meta para el cierre del año, conforme se disipe el impacto del choque energético internacional.

Valdez Albizu aseguró que la coordinación entre la política monetaria y fiscal contribuirán a mitigar los efectos del entorno internacional adverso sobre la economía dominicana. Afirmó que el Banco Central se mantendrá monitoreando el impacto de la guerra en Medio Oriente, con el objetivo de adoptar las medidas que procuren el cumplimiento de la estabilidad macroeconómica".

En el encuentro estuvieron presentes Cristopher Paniagua, titular del Banco Popular; Steven Puig, del Banco BHD; Fausto Pimentel, del Banco Santa Cruz; Leonardo Aguilera, del Banco de Reservas; Javier Rodríguez Zelnick, José Antonio Rodríguez y Juan Carlos Rodríguez, del Banco López de Haro; y Jabar Singh, de Banco Scotiabank.