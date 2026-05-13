DP World anuncia inversión de US$100 millones en RD para expansión logística

El Gobierno dominicano y la empresa DP World anunciaron una inversión aproximada de US$100 millones para el año 2026, destinada a la construcción de nuevos almacenes y al incremento de la capacidad del ecosistema logístico en la República Dominicana.

La iniciativa forma parte de la estrategia para fortalecer la competitividad del país y atraer nueva inversión productiva, con el objetivo de consolidar a la nación como un hub logístico regional.

De acuerdo con la información ofrecida, estos recursos se suman a los proyectos de expansión anunciados por la compañía a inicios del año pasado, reforzando su plan de crecimiento en el país.

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Compromiso con el desarrollo del país

Durante su participación en el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas 2026, el CEO de DP World en República Dominicana, Manuel Martínez, destacó el alcance de la inversión.

"Esta inversión adicional de US$100 millones refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del país. Al ejecutar estos recursos antes del inicio formal de nuestro plan de expansión de largo plazo, reafirmamos nuestra confianza en la solidez de la economía dominicana." Manuel Martínez. CEO de DP World en República Dominicana. “

En el encuentro participaron el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora de ProDominicana, Biviana Riveiro; el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo; y el director del Consejo Nacional de Zonas Francas, Daniel Liranzo.

Importancia de la infraestructura logística

También participaron ejecutivos de DP World, entre ellos el propio Manuel Martínez; Angie Bergés, vicepresidenta de Relaciones Institucionales de INICIA; Simon Sonoo, vicepresidente de Group Economic Zones Development; Jorge Díaz, vicepresidente de Economic Zones República Dominicana; y Leila Alagroobi.

Los participantes coincidieron en que el fortalecimiento de la infraestructura logística es clave para mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro regionales y aumentar la competitividad del país en el comercio global.

DP World recordó que su operación integra puertos, terminales, servicios marítimos, logística y tecnología en más de 78 países, con una red de más de 114,000 empleados a nivel mundial.