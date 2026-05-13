Reservas de tierras raras podrían ser mayores; Paliza dice que estudios concluirán a finales del año

José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, durante su participación de este 13 de mayo de 2026 en el primer Congreso Internacional de Geopolítica 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La investigación de las reservas de tierras raras en el país avanza cada día, en lo que podría representar la próxima gran industria de la economía dominicana. Este miércoles, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que a finales de este año se podrá contar con la estimación de recursos en cuanto a la cantidad y calidad de estos minerales en el territorio nacional.

"En algún momento el presidente Abinader habló de 60 millones de toneladas brutas... No, no, parece que es mucho más de ahí; puede ser hasta dos veces más", indicó.

De acuerdo con el funcionario, el proyecto continúa en la fase de exploración. A la fecha, se han realizado 3,527 metros de sondeos y 3,100 metros de calicatas (excavaciones de pequeña a mediana escala), y se espera contar con 10,000 muestras para finales de año.

"Con una demanda global de tierras raras que se espera duplique para 2030, nos insertaríamos en una de las cadenas de suministro más importantes del siglo XXI", manifestó Paliza durante su participación de hoy en el primer Congreso Internacional de Geopolítica.

Paliza indicó que, si se logran establecer las condiciones para desarrollar una industria en torno a este recurso, "haría a la Barrick Gold, por poner un solo ejemplo, una empresa relativamente pequeña frente al tamaño de lo que podría significar esa industria para nuestro país".

El ministro adelantó que, por las informaciones disponibles hasta ahora, los yacimientos de la Reserva Minera Fiscal Ávila (Pedernales) presentan características favorables para su explotación, con un impacto medioambiental mínimo.

"Hay lugares donde hay muchas tierras raras, pero los residuos que generan su transformación impactan de tal manera que no es interesante su explotación. En el caso de nosotros parece que las tenemos en condiciones muy sanas o en condiciones muy nobles, por decirlo de alguna manera", dijo.

También sostuvo que se trata de un proyecto que probablemente deba continuar en las próximas gestiones de gobierno, debido al tiempo y al nivel de especialización técnica que requiere el desarrollo de una industria de esta magnitud.

Posibilidad de tierras raras en Haití El funcionario expresó que las tierras raras no solo podrían colocar a República Dominicana en el foco internacional, sino también a Haití. Según explicó, es probable que la vecina nación posea reservas de estos minerales, debido a que los yacimientos dominicanos se encuentran en una sierra que se extiende hasta territorio haitiano.

Potencial en la cadena global

Paliza sostuvo que las tierras raras tienen el potencial de transformar la economía dominicana por su importancia en industrias vinculadas a la transición energética, la inteligencia artificial, los sistemas de defensa, las baterías y los componentes electrónicos.

Indicó que más del 80 % de la producción mundial de estos minerales proviene actualmente de China, situación que ha generado preocupación en Estados Unidos y otras potencias occidentales por la dependencia de un único proveedor.

Asimismo, aseguró que los países capaces de garantizar acceso a minerales estratégicos como litio, cobalto, cobre y tierras raras tendrán ventajas económicas, tecnológicas y militares en las próximas décadas.

A pesar de los avances registrados en los últimos años, insistió en que República Dominicana debe fortalecer su infraestructura energética, logística y tecnológica para aprovechar las oportunidades derivadas de la reorganización de la economía mundial.

Pedernales en el nuevo mapa estratégico

Paliza también vinculó el potencial minero de Pedernales con una estrategia más amplia de posicionamiento regional, apoyada en proyectos logísticos, energéticos y tecnológicos.

Entre ellos mencionó el desarrollo del Puerto de Manzanillo, la expansión de las energías renovables y las inversiones de Google en infraestructura digital en el país.

A su juicio, República Dominicana tiene condiciones para convertirse en un centro regional de logística, energía y tecnología si logra consolidar estabilidad institucional, capital humano y capacidad de ejecución estatal.

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