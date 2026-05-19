El BCRD explora cooperación con oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió a una delegación de funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la finalidad de evaluar propuestas de cooperación dirigidas a lograr una mayor inclusión financiera en el país, fomentar nuevos instrumentos que impulsen el crédito productivo y estudiar acciones regulatorias orientadas a fortalecer la estabilidad financiera.

Valdez Albizu agradeció "el apoyo de la institución norteamericana por el asesoramiento técnico que, de forma sostenida y con calidad y profesionalidad, ha proporcionado al BCRD y al país, en aspectos de política que promueven el desarrollo y bienestar de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), segmento de importancia para el crecimiento económico, la mejora de las condiciones laborales y para el fortalecimiento de la inclusión y la bancarización en nuestro sistema financiero".

El funcionario abordó temas de interés que podrían beneficiarse del acompañamiento de la de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro, que tendrían como objetivo la profundización de la inclusión financiera de las mipymes por la vía de un mayor acceso al crédito, en condiciones que permitan su sostenibilidad y fortalecimiento, como son las iniciativas legales para proyectos de ley de factoraje y de arrendamiento financiero u otros de mayor envergadura, como la posibilidad de implementar esquemas de financiamiento internacional con garantías mobiliarias de alto valor.

A su vez, en materia de estabilidad financiera y actualización del marco regulatorio conforme las mejores prácticas, resaltó la oportunidad de explorar con la OTA su asistencia y experiencia técnica en "la revisión del marco de resolución bancaria y los fondos de contingencia y consolidación bancaria, así como la evaluación del marco regulatorio para activos virtuales y el monitoreo del riesgo sistémico en todo el mercado financiero".

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El gobernador expresó que "el vínculo que se afianza con su visita nos va a ayudar a mejorar lo que hacemos, a la vez que se fortalece el sistema bancario y al país".

Viabilidad y alcance

Por su parte, Fluehr-Lobban felicitó al BCRD por los logros en materia de inclusión financiera y explicó que la misión, a través de una serie de reuniones formales con la entidad monetaria y otros actores, estudiará la viabilidad y el alcance de un posible proyecto de asistencia técnica, que contemple posibles reformas que estén alineadas con los objetivos institucionales y sean aplicables en la práctica.

La delegación de funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos estuvo compuesta por Nichola Fluehr-Lobban, Rick Osterman, Jennifer Morgan, Edward Metric y María del Pilar Bonilla.

El gobernador asistió a la reunión acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés; el asesor de la Gobernación, Julio Andújar Scheker; el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez; el subgerente de Programación Monetaria, Joel González; y el director del departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado.