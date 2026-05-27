El dólar sigue a la baja y fortalece estabilidad cambiaria en RD

Una persona cuenta dólares estadounidenses. ( DIARIO LIBRE / FOTO DE ARCHIVO )

La tasa del dólar estadounidense ha experimentado una reducción sustancial, y continúa con una tendencia a la baja frente al peso dominicano, de acuerdo con la tasa de cambio de referencia publicada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) para el miércoles 27 de mayo de 2026.

Según la autoridad monetaria la tasa de compra del dólar se fijó en 58.08 pesos por dólar para la compra y la de venta en 58.89 pesos, ambas por debajo de los 60 pesos por unidad.

¿Cómo afecta la reducción del dólar a la economía dominicana?

De acuerdo a economistas este comportamiento evidencia la estabilidad del mercado cambiario nacional y la efectividad de las políticas monetarias y macroeconómicas aplicadas en el país.

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El desempeño de la moneda estadounidense ocurre en un contexto de dinamismo económico sostenido, impulsado por el crecimiento del turismo, el flujo constante de remesas, el incremento de la inversión extranjera y el fortalecimiento de las exportaciones.

Reservas internacionales

Según los estándares internacionales, los países deben mantener reservas suficientes para cubrir al menos tres meses de importaciones.

Asimismo, las reservas internacionales del Banco Central superan actualmente los 15,000 millones de dólares y cubren más de seis meses de importaciones, representando más del 12 % del producto interno bruto (PIB).

Estos factores han contribuido a una mayor disponibilidad de divisas y a la estabilidad del sistema financiero.

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