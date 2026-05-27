La economía dominicana creció un 4.0 % entre enero y abril de 2026

La economía dominicana registró un crecimiento promedio acumulado de un 4.0 % en el primer cuatrimestre de 2026, superior al 2.7 % del mismo período del año anterior, a pesar de un contexto internacional caracterizado por una elevada incertidumbre, producto del conflicto armado en Medio Oriente que se ha traducido a alzas en los precios del petróleo.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este miércoles que, en abril pasado, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) tuvo una variación interanual de un 3.8 %, por encima del 1.7 % exhibido en abril de 2025.

El comportamiento exhibido por el IMAE entre enero y abril de este año obedece principalmente a la expansión interanual del valor agregado real del sector minería (10.7 %), construcción (4.6 %), manufactura de zonas francas (3.7 %), manufactura local (3.6 %) y la agropecuaria (2.7 %). Además, las actividades del sector servicios en su conjunto crecieron un 4.4 %, destacándose en esta la enseñanza (6.7 %), servicios financieros (6.2 %), hoteles, bares y restaurantes (5.9 %), salud (5.7 %), transporte y almacenamiento (4.9 %) y otras actividades de servicios de mercado (4.6 %).

El crecimiento de la minería estuvo asociado a mayores volúmenes de extracción de oro y plata. En tanto, en la manufactura de zonas francas su resultado se refleja en las exportaciones en dólares bajo ese régimen, las cuales se incrementaron un 4.3 % respecto al mismo período del año anterior, agrega.

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De igual forma, el crecimiento de la manufactura local estuvo sustentando por el comportamiento de la elaboración de bebidas alcohólicas, la fabricación de productos minerales no metálicos y la producción de otras sustancias y productos químicos.

En relación al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, su variación positiva responde, en gran medida, a la gestión realizada por parte del Ministerio de Turismo con campañas promocionales dirigidas a mantener los mercados emisores de alta participación e incentivar la diversificación de la procedencia de visitantes, afirma el comunicado del banco.

Construcción cae en abril

El sector construcción mostró una variación interanual promedio de 4.6 % entre enero y abril de 2026, no obstante, la disminución de 1.8 % en abril.

El desempeño de los primeros cuatro meses fue impulsado principalmente por el desarrollo de proyectos comerciales y turísticos de capital privado, así como por la continuación de obras residenciales que se encontraban en proceso, explica una nota de prensa del BCRD.

El Banco Central dijo que continúa monitoreando el desempeño de la economía dominicana en un entorno internacional complejo, donde predominan elevados niveles de incertidumbre producto de las tensiones geopolíticas, lo que ha dado lugar a un nuevo choque de oferta negativo, evidenciado en el encarecimiento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.