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Abinader dice la pobreza monetaria bajó a 15.3 % en primer trimestre de 2026

El presidente atribuye la reducción de la pobreza monetaria a las políticas públicas planificadas y organizadas de su gestión

  • Stephanie Hilario Soto - Twitter
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Abinader dice la pobreza monetaria bajó a 15.3 % en primer trimestre de 2026
El presidente de la República, Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció ayer jueves que la pobreza monetaria en República Dominicana alcanzó un mínimo histórico de 15.3 % durante el primer trimestre de 2026, lo que representa una reducción aproximada de tres puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado.

La información fue ofrecida por el mandatario durante la conferencia "Un presidente economista", realizada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), en el marco del lanzamiento del espacio "Aula Abierta de Economía".

"Hoy me llegó un dato y lo doy como una primicia, que siempre es uno de nuestros objetivos principales de la política económica: el nivel de pobreza monetaria. El primer trimestre de este año tiene un nivel récord mínimo de 15.3, que es aproximadamente tres puntos menos que el mismo trimestre del año pasado", expresó el jefe de Estado.

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El presidente atribuyó estos resultados al impacto de las políticas públicas implementadas por el Gobierno, las cuales, según indicó, responden a una planificación estratégica orientada al crecimiento económico y la inclusión social.

"Ahí es que se reflejan todas las políticas públicas que hacemos organizadas, que hacemos planificadas", afirmó.

Durante el evento, Abinader abordó temas relacionados con economía aplicada desde la conducción presidencial, sostenibilidad fiscal, crecimiento económico y reformas estructurales, seguido de un diálogo técnico con estudiantes moderado por la Escuela de Economía

La actividad reunió a estudiantes, docentes, economistas y representantes del sector académico y empresarial, como parte de una iniciativa impulsada por Intec para promover el análisis y debate de temas económicos de interés nacional.

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Periodista dominicana egresada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). También es locutora, maestra de ceremonias y modelo, así como conductora y productora de su propio espacio digital Acceso VIP.