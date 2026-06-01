×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Billetes
Billetes

Nuevos billetes de RD$50, RD$100 y RD$500 circularán desde este martes

El Banco Central indicó que los papeles contienen las mismas características de seguridad de los que circulan en la actualidad

    Expandir imagen
    Nuevos billetes de RD$50, RD$100 y RD$500 circularán desde este martes
    Billete de 50 pesos dominicanos. (FUENTE EXTERNA)

    Desde este martes 2 de junio circularán en la economía dominicana nuevos billetes de 100 y 500 pesos, año 2025, mientras que a partir del próximo lunes lo harán los de 50 pesos.

    Así lo comunicó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), institución que indicó que los papeles contienen las mismas características de seguridad de los que circulan en la actualidad y mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

    • Entre sus características, los billetes contienen el año en el cual se ordenó su fabricación, ubicado en la parte inferior del anverso; una figura geométrica en alto relieve para facilitar su identificación para las personas ciegas y poseen un hilo de seguridad que tiene la denominación del papel en texto claro.

    Además, poseen un número de identificación de cada billete, ubicado del lado derecho, y también tienen un isotipo con la identidad visual del BCRD, acompañado del valor de la denominación en caracteres numéricos.

    Licitación

    Los billetes, cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en mayo de 2025, se emiten en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución dominicana y del artículo 25, literales a) y c) de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, según comunicó el banco.

    El Banco Central exhorta a la ciudadanía a que, ante cualquier duda con este u otro billete o moneda, consulte las informaciones disponibles en su página web.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.