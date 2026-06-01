Nuevos billetes de RD$50, RD$100 y RD$500 circularán desde este martes

Desde este martes 2 de junio circularán en la economía dominicana nuevos billetes de 100 y 500 pesos, año 2025, mientras que a partir del próximo lunes lo harán los de 50 pesos.

Así lo comunicó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), institución que indicó que los papeles contienen las mismas características de seguridad de los que circulan en la actualidad y mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

Entre sus características, los billetes contienen el año en el cual se ordenó su fabricación, ubicado en la parte inferior del anverso; una figura geométrica en alto relieve para facilitar su identificación para las personas ciegas y poseen un hilo de seguridad que tiene la denominación del papel en texto claro.

Además, poseen un número de identificación de cada billete, ubicado del lado derecho, y también tienen un isotipo con la identidad visual del BCRD, acompañado del valor de la denominación en caracteres numéricos.

Licitación

Los billetes, cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en mayo de 2025, se emiten en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución dominicana y del artículo 25, literales a) y c) de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, según comunicó el banco.

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El Banco Central exhorta a la ciudadanía a que, ante cualquier duda con este u otro billete o moneda, consulte las informaciones disponibles en su página web.