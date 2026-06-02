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pobreza monetaria
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Pobreza monetaria se redujo en los primeros tres meses de 2026

Análisis indica que esa condición socioeconómica sigue teniendo una mayor incidencia en las mujeres

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    Pobreza monetaria se redujo en los primeros tres meses de 2026
    Viviendas en un sector de Santo Domingo Este. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    La pobreza monetaria logró retroceder en la República Dominicana durante los primeros tres meses de este año, pero continúa teniendo más incidencia en las mujeres que en los hombres, con una diferencia de 2.6 puntos porcentuales (p. p.) entre ambos géneros, lo que hace que esta condición socioeconómica en las femeninas se ubique por encima del promedio general.

    Las cifras oficiales establecen que durante el primer trimestre de 2026 la tasa de pobreza monetaria general en la República Dominicana se ubicó en un 15.4 %, observándose una disminución de 2.7 p. p. en comparación con el 18.1 % que se registró en el período enero-marzo del año anterior.

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    Infografía

    Sin embargo, esta condición, definida como el déficit de recursos necesarios para comprar una canasta mínima de bienes alimentarios y de servicios, afectó casi a 17 de cada 100 mujeres en los primeros tres meses de este año, según un documento elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía.

    • En ese segmento poblacional, la tasa de pobreza monetaria cerró el primer trimestre de este año en un 16.7 %, una caída de 2.7 p. p. con relación al 19.4 % que registró en igual período del 2025. En el caso de los hombres, la condición estuvo presente en poco más de 14 de cada 100, registrando una tasa de un 14.1 % entre enero y marzo de este año, para una reducción de 2.6 puntos porcentuales en comparación con el 16.7 % de ese mismo lapso del año pasado.

    La reducción de la pobreza estuvo influenciada por la disposición del aumento de los salarios mínimos sectorizados y no sectorizados que fue ejecutada de abril de 2025 hasta febrero de 2026. Esta medida alcanza principalmente a los estratos de menor poder adquisitivo, explica el documento.  

    El ajuste al alza del ingreso laboral contribuyó en 3.74 puntos porcentuales a la reducción de la pobreza. En cambio, el efecto de la inflación restó 1.97 p. p., según el análisis.

    Con rostro rural

    La pobreza monetaria tiene rostro rural, de acuerdo con el documento de Hacienda y Economía. La tasa en estas áreas superó en 4 puntos porcentuales a la de las zonas urbanas durante los primeros tres meses de este año.  

    En las urbes dominicanas esa condición registró una tasa de un 14.8 %, mientras que en las zonas rurales fue de un 18.8 % entre enero y marzo de 2026, aunque, de acuerdo con el informe, ambas registraron una reducción en comparación con el año pasado.

    La pobreza monetaria en zonas rurales se redujo en 2.7 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, con relación al igual período del año pasado, y la urbana lo hizo en 2.6 p. p.  

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      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.