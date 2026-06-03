Valdez Albizu pasa balance a la economía dominicana con delegación del Citibank

Héctor Valdez Albizu (c) junto a funcionarios del BCRD y ejecutivos del Citibank. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió la visita de una delegación del Citibank a la que le ofreció una panorámica del estado actual de la economía nacional y sus perspectivas, destacando su resiliencia en un contexto de inestabilidad mundial por la guerra en Medio Oriente y el favorable estado de la inversión extranjera directa (IED) para el país.

Valdez Albizu les informó que, "considerando la incertidumbre creada a raíz del conflicto, el comportamiento de la economía dominicana se ha caracterizado por su resiliencia, resaltando que el indicador mensual de actividad económica registró una mejoría en los primeros meses de 2026, acumulando un crecimiento promedio de 4.0 % entre enero y abril, impulsado principalmente por la construcción, manufactura de zonas francas y hoteles, bares y restaurantes".

Hacia adelante, se prevé que la actividad económica se expanda en torno a un 3.5 y un 4.0 % para el 2026, apoyada en la recuperación de la inversión privada y pública, así como el dinamismo del sector externo.

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A la delegación del Citi, encabezada por Julio Figueroa, director ejecutivo para Latinoamérica, el funcionario dominicano le precisó que, a pesar del complejo entorno internacional, las actividades generadoras de divisas mantienen su dinamismo, contribuyendo con la estabilidad relativa del tipo de cambio.

El peso dominicano acumula una apreciación en torno a un 8.0 % al cierre de mayo de 2026. Asimismo, las reservas internacionales se ubican en 15,900 millones de dólares, equivalente a un 12 % del producto interno bruto (PIB) y seis meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional.

Agregó que la IED alcanzó 1,537 millones de dólares en el primer trimestre y se proyecta que cerraría el 2026 en torno a 5,200 millones, según establece una nota de prensa.

En tanto, las exportaciones totales alcanzaron 4,195 millones de dólares en el primer trimestre, las remesas 3,020 millones y los ingresos por turismo alcanzaron 3,910 millones de dólares en este período, con lo cual, según cifras preliminares, la economía dominicana generó ingresos de divisas por13,400 millones en el primer trimestre, para un incremento de 1,400 millones de dólares con relación al mismo periodo del pasado año.

En cuanto al sistema financiero, el gobernador indicó que "se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad. El índice de solvencia se ubicó en 18.4 % en enero de 2026, superior al mínimo regulatorio de 10 %".

Estabilidad macroeconómica

De su lado, Figueroa trasladó al gobernador su felicitación "al lograr ser un país destacado por su estabilidad macroeconómica en tiempos de incertidumbre, lo que proyecta seguridad para las inversiones".

Además, expresó que "los datos revelan de forma fehaciente que la República Dominicana ha tomado una clara ventaja en el sector turismo con respecto a sus competidores más cercanos en América Latina, gracias a una proyección confiable y eficiente en los mercados internacionales para las inversiones, así como por la calidad de la oferta que se ofrece al turista".

A su vez, agradeció al BCRD la apertura de su preeminente equipo profesional a la colaboración, a través de la cual el Citibank recibe orientaciones que benefician a su gestión, logrando así asentar resultados favorables en el mercado financiero local.

En ese tenor, se comprometió a mantener el espíritu de colaboración que incremente los flujos de inversión extranjera directa.

Julio Figueroa realizó su visita junto a Pablo Del Valle, clúster head Latinoamérica y el Caribe; Rocío Velarde, gerente general de Citi RD; y María Guerra, vicepresidenta de Citi RD.

El gobernador estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; Máximo Rodríguez y Carlos Delgado, subgerente y director de Regulación y Estabilidad Financiera, respectivamente.