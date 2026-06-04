¿Dónde se fabricaron los nuevos billetes puestos en circulación por el Banco Central?

El Banco Central indicó que los nuevos billetes contienen las mismas características de seguridad de los que circulan en la actualidad. ( MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE )

Los nuevos billetes dominicanos correspondientes a la serie 2025, puestos en circulación recientemente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), fueron fabricados en Chile, Alemania y Polonia por empresas especializadas en la impresión de papel moneda y documentos de alta seguridad.

La producción fue contratada mediante el proceso de excepción por exclusividad BC01-2025-B, realizado por la institución rectora del sistema financiero en mayo de 2025. Los resultados de la adjudicación fueron dados a conocer el 22 de ese mismo mes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/banco-central-rd-2f76d514.png La licitación internacional del Banco Central. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con la documentación oficial, la impresión de los billetes fue distribuida entre tres compañías internacionales con experiencia en la fabricación de dinero para bancos centrales de distintos países.

La empresa Casa Moneda de Chile S.A. fue seleccionada para producir los billetes de 50 pesos.

En tanto, la firma alemana Giesecke & Devrient Currency Technology GmbH tuvo a su cargo la fabricación de los billetes de 100, 200, 1,000 y 2,000 pesos, que ya circulan en la economía dominicana.

De su lado, la empresa polaca Polska Wytwórnia Papierów Wartosciowych S.A. fue contratada para la elaboración de los billetes de 500 pesos. La compañía se especializa en la producción de papel moneda, pasaportes y otros documentos de seguridad.

Según la información disponible sobre estas empresas, todas cuentan con una amplia trayectoria en la impresión de billetes para bancos centrales alrededor del mundo y disponen de tecnología especializada para incorporar elementos que dificultan la falsificación.

El pasado martes 2 de junio, el Banco Central puso en circulación nuevos billetes de 100 y 500 pesos, y a partir de este lunes, lo harán los de 50 pesos.

República Dominicana no fabrica sus billetes La producción de papel moneda y monedas está a cargo de empresas internacionales especializadas, seleccionadas por el Banco Central mediante procesos de contratación. La entidad monetaria realiza periódicamente nuevas emisiones para garantizar los niveles de seguridad requeridos y sustituir billetes deteriorados.

Características de seguridad

El Banco Central informó que los billetes de la serie 2025 conservan las mismas características de seguridad de las emisiones actualmente en circulación y mantienen su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

Entre sus elementos de seguridad figura el año de fabricación impreso en la parte inferior del anverso, una marca táctil en alto relieve que facilita su identificación por parte de personas con discapacidad visual y un hilo de seguridad con la denominación del billete visible en texto claro.

Asimismo, cada pieza posee una numeración única de identificación ubicada en el lado derecho y un isotipo con la identidad visual del Banco Central acompañado del valor de la denominación en caracteres numéricos.

Impresión de billetes en el extranjero

La impresión de billetes en el extranjero es una práctica habitual en el país debido a que este tipo de producción requiere equipos altamente especializados, estrictos controles de calidad y tecnologías de seguridad que solo poseen un número reducido de empresas a nivel mundial.