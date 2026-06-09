El FMI destaca la resiliencia de la economía dominicana

Las autoridades monetarias nacionales y miembros de la misión del FMI durante el encuentro. ( FUENTE EXTERNA )

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la resiliencia de la economía dominicana, "a pesar de la situación compleja en el panorama internacional", con un choque energético y una incertidumbre incrementada a causa del conflicto armado de Medio Oriente.

Durante un encuentro con el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, el jefe de la delegación del FMI, Ricardo Llaudes, resaltó que "el crecimiento del país se ha mantenido firme como testimonio de los fuertes pilares en los que se asienta su economía".

"Esto ha sido apoyado por un repunte en el crédito, fruto de las políticas de liquidez del Banco Central y por un sector externo que se ha beneficiado de los buenos resultados alcanzados en turismo y exportaciones", declaró Llaudes, al tiempo de señalar que "el panorama internacional ha cambiado mucho desde su última visita".

El encuentro del ejecutivo del FMI con Valdez Albizu y Díaz tuvo como propósito recabar datos preliminares de la economía nacional como parte de una misión de staff del Fondo que estará en el país hasta este próximo viernes, según indica una nota de prensa del BCRD.

En recuperación

Durante el encuentro, realizado en la sede del banco, Valdez Albizu les expresó a los visitantes que "el conflicto en Medio Oriente encuentra a la economía dominicana en un proceso de recuperación gradual, con una expansión interanual acumulada de un 4.0 % en enero-abril de 2026, impulsado principalmente por los sectores de construcción, manufactura de zonas francas y hoteles, bares y restaurantes".

Señaló que, entre los pronósticos actuales, "se prevé que durante el resto del año continúe el buen desempeño del sector externo, proyectándose un déficit de cuenta corriente en torno a 1.4 % del producto interno bruto para el cierre del año, que sería financiado con holgura por una inversión extranjera directa, proyectada en 5,346 millones de dólares".

En lo referente al sector financiero, el gobernador del Banco Central precisó que se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad. El índice de solvencia se ubicó en 18.8 % en marzo de 2026, superior al mínimo regulatorio de 10 %; el coeficiente de morosidad fue de 1.7 % en abril de 2026, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio se ubicó en 21.3 % y sobre los activos en 2.7 %".

Capacidad para sortear

El gobernador concluyó que "la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos, un robusto sistema financiero y una probada capacidad de resiliencia que le permitirán sortear este choque externo adverso".

Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, señaló que durante 2026 la política fiscal se concentra en aplicar medidas prudentes para enfrentar el contexto internacional adverso, al tiempo que se salvaguardan la equidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Además de Llaudes, la delegación del Fondo Monetario Internacional estuvo compuesta por los economistas Nathaniel Arnold, Rasool Zandvakil e Ilya Stepanov.