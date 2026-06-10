Economista advierte alza de gasolina podría retrasar hasta 0.4 puntos el crecimiento económico de RD

El economista Paulo De León (al centro) junto a autoridades de Adocem, durante el evento. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque la República Dominicana tiene proyectado crecer entre 3.5 % y 4.0 % en 2026, según datos del Banco Central, el economista Paulo De León afirmó que el producto interno bruto (PIB) del país puede contraerse un 0.3 o 0.4 de ese crecimiento, debido al impacto del precio de la gasolina tras la guerra con Irán.

El experto cree que los recientes incrementos en los costos del petróleo producto de las tensiones geopolíticas internacionales serán temporales, y dijo que no es un proceso inflacionario, pero es el aumento de un insumo muy importante.

Reconoció que el aumento de los combustibles afecta a las empresas por costos logísticos y a los hogares, al reducir su capacidad de gasto.

A su juicio, existe un mayor pesimismo del necesario con relación al panorama internacional actual, sin embargo, destacó la resiliencia económica de Quisqueya ante el entorno global cada vez más complejo.

Durante la conferencia "La geopolítica y la economía global: impactos en la región y el sector construcción", organizada por la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), el economista señaló que la política del presidente Donald Trump responde a una estrategia orientada a recuperar la capacidad productiva de Estados Unidos y reducir su dependencia de China.

Dijo que la administración estadounidense considera que el modelo seguido durante las últimas décadas permitió que gran parte de la producción industrial migrara hacia su principal competidor geopolítico (China).

"Estados Unidos ya no puede seguir siendo el policía del mundo. Tiene problemas fiscales y de endeudamiento muy serios", indicó.

En ese contexto, aseguró que la República Dominicana no está en el grupo de países que generan preocupación geopolítica para la nación norteamericana. Por el contrario, es vista como un aliado estratégico, lo que reduce la incertidumbre política y fortalece las oportunidades de inversión.

Inteligencia artificial impulsará demanda de construcción

Consideró que, aunque la economía mundial atraviesa una profunda transformación marcada por cambios geopolíticos, tecnológicos y monetarios que están redefiniendo los flujos de inversión y comercio, la República Dominicana se encuentra en una posición favorable para aprovechar las oportunidades que surgen de este nuevo escenario.

El economista se refirió al impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre la inversión global y particularmente sobre la industria de la construcción.

"La IA está provocando inversiones gigantescas en centros de datos. República Dominicana está en un entorno privilegiado donde todo pasa por la construcción. No hay nada relacionado con esta revolución tecnológica que no requiera construir infraestructura", señaló.

Indicó que Estados Unidos vive actualmente un auge de inversiones en centros de datos, energía e infraestructura industrial, impulsado por incentivos fiscales y una significativa reducción de la burocracia para la aprobación de proyectos.

De acuerdo con De León, este proceso está elevando la demanda internacional de cobre, aluminio, hierro y otros insumos utilizados en la construcción.

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Remesas no sufrirían un impacto significativo

De León también abordó las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos para reforzar los controles financieros relacionados con migrantes irregulares y programas de asistencia social.

Según explicó, las nuevas disposiciones no representan una prohibición para el envío de remesas y su impacto sobre países receptores como República Dominicana sería limitado.

Aclaró que las restricciones se concentran en personas que reciben asistencia social del gobierno estadounidense o que carecen de estatus migratorio regular para acceder al sistema bancario.

Tasas de interés seguirán siendo un desafío

El economista advirtió que uno de los principales riesgos para los próximos años proviene del aumento de las tasas de interés de largo plazo en las economías desarrolladas.

Atribuyó este fenómeno al elevado endeudamiento y a los persistentes déficits fiscales de países como Estados Unidos, Japón e Inglaterra.

Indicó que esta situación encarece el financiamiento a nivel global y representa un desafío para sectores intensivos en capital, como la construcción y el mercado inmobiliario.

Sin embargo, sostuvo que el crecimiento de la inversión productiva en Estados Unidos y la reconfiguración de las cadenas de suministro continúan generando oportunidades para América Latina y el Caribe.

"Los países de la región están entrando en una fase de expansión económica. Hay retos importantes, pero también oportunidades que pueden beneficiar a sectores como la construcción, la logística y la manufactura", concluyó.