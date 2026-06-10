El Gobierno anunciará medidas para impulsar economía ante incertidumbre internacional

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentará este jueves un paquete de medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico y mitigar los efectos de la crisis internacional sobre la economía dominicana.

Las acciones serán dadas a conocer durante un encuentro con la prensa, pautado para las 11:00 de la mañana, en la sede de la institución, según indica una convocatoria enviada a los medios de comunicación.

De acuerdo con la invitación, Díaz ofrecerá detalles sobre las iniciativas propuestas por el Gobierno para responder al contexto económico actual, marcado por una creciente incertidumbre internacional.

El anuncio se produce en un momento en que la economía mundial enfrenta presiones derivadas del conflicto geopolítico en Medio Oriente, debido a la volatilidad de los precios de los energéticos y las tensiones comerciales entre grandes economías, factores que han incrementado la cautela en los mercados y afectado las perspectivas de crecimiento global.

Impacto de la crisis internacional en la economía dominicana

El Banco Central de la República Dominicana reportó este martes que la economía nacional registró una inflación interanual de un 5.35 % en mayo pasado, manteniéndose por segundo mes consecutivo por encima del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, establecido por las autoridades monetarias.

El país también enfrenta el desafío de contener los efectos de las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y otras materias primas, elementos que inciden en los costos de producción, transporte y consumo.