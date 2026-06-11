¿A quiénes impactan las medidas propuestas por el Gobierno para mitigar la crisis internacional?

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, presentó este jueves un plan de ajuste fiscal para enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales, combinando nuevas fuentes de ingresos con medidas de alivio dirigidas a la clase media, los sectores vulnerables y la producción nacional.

Con el proyecto, el Poder Ejecutivo busca recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos, según explicó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

Dichas iniciativas serán enviadas al Congreso Nacional para su discusión. Se espera que sea a inicios de la próxima semana.

A continuación, los principales sectores y contribuyentes que serían impactados por las medidas planteadas.

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Medidas que benefician a los contribuyentes

Empresas que invierten

Las empresas que realicen inversiones serían beneficiadas con una depreciación acelerada para promover nuevos proyectos privados hasta 2027.

Exportadores

El Gobierno propone el reembolso del ITBIS pagado en combustibles y seguros, una medida dirigida a mejorar la competitividad de las empresas exportadoras.

Quienes se formalizan, compran vivienda o se aseguran

La derogación gradual de impuestos considerados anacrónicos, como los aplicados a hipotecas, constitución de compañías y seguros de vida, impactaría a quienes entren a la formalidad, adquieran una vivienda o contraten pólizas.

Industria farmacéutica

El proyecto contempla la devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC) aplicado al alcohol etílico utilizado en la fabricación de medicamentos.

Microempresas

La eliminación de los anticipos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) beneficiaría a las microempresas, que representan el 78 % de las empresas del país.

Pequeñas empresas

Las pequeñas empresas pasarían de realizar tres pagos de anticipos al año en lugar de 12.

Sector agropecuario

También se eliminarían los anticipos y el impuesto a los activos para empresas dentro del rango que establezca la ley.

Todos los contribuyentes

Código Tributario actualizado: menos recargos moratorios, acuerdos de pago y descuentos por pronto pago.

Contribuyentes con deudas pendientes

El plan incluye una amnistía para obligaciones tributarias atrasadas, dirigida a personas y empresas con deudas acumuladas con el fisco.

Pequeños contribuyentes y negocios en proceso de formalización

Se ampliarán los umbrales del Régimen Simplificado de Tributación (RST), elevando los límites para personas físicas, pequeños negocios y empresas de compras, con el objetivo de facilitar la formalización.

Umbrales a 15 millones de pesos (físicas y agro), 30 millones de pesos (pequeños negocios) y 60 millones de pesos (compras).

Familias y herederos

Las sucesiones y donaciones serían modernizadas mediante la indexación de los tramos exentos y una reducción de la carga tributaria en las transmisiones entre padres e hijos en vida.

Personas que venden inmuebles

El proyecto plantea reducir la tasa aplicable a la ganancia de capital por la venta de inmuebles, pasando de 25 % a 3 %.

Clase media asalariada Entre los principales alivios figura un aumento del mínimo exento del ISR hasta 39,900 pesos mensuales, la indexación de los tramos impositivos y una mayor deducción por gastos educativos de 25 % a 30 % (50 % con discapacidad).

Servicios públicos esenciales

La eliminación del ITBIS y aranceles para ambulancias, camiones de bomberos, compactadores de basura, asfalto y AC-30 impactaría directamente a entidades vinculadas a servicios públicos y obras de infraestructura.

Medidas recaudatorias y de consolidación

Usuarios del sistema financiero

Aumentos al impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.20 %.

Grandes empresas

Del lado recaudatorio, el Gobierno propone elevar temporalmente el ISR empresarial a 30 % durante tres años para las compañías con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos, grupo que representa alrededor del 0.8 % de las empresas del país.

Asalariados de mayores ingresos

Se crearía un nuevo tramo del ISR personal de 27 % para quienes perciban salarios superiores a 400,000 pesos mensuales.

Consumidores de cigarrillos electrónicos y viajeros

Las medidas incluyen un impuesto selectivo a cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como un aumento de 10 dólares en la tarifa aplicada a los boletos aéreos.

Sector juegos de azar

Mayor tributación a casinos y juegos de azar; se eliminaría la exoneración a importar maquinarias.

Importadores informales

El Ejecutivo propone una percepción del ITBIS en las aduanas para importaciones realizadas por agentes informales.

Cigarrillos, bebidas alcohólicas y combustibles

El plan contempla mayores mecanismos de trazabilidad fiscal para los sectores bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, además de mayores retenciones de ISR a contribuyentes identificados como de "difícil fiscalización".

Contribuyentes en general

Asimismo, se plantea otorgar rango de ley a la contribución al GLP y a la tasa cero del ITBIS para productos básicos como leche, agua y pastas.