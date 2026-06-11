Codessd respalda medidas del Gobierno, pero pide enfrentar la informalidad y revisar el gasto

El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd) valoró este jueves de manera positiva las medidas económicas presentada por el Gobierno, destacando que contiene importantes iniciativas orientadas a simplificar el sistema tributario, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, fortalecer la administración tributaria y preservar la estabilidad económica en un contexto internacional desafiante.

La entidad reconoció como favorables las medidas destinadas a reducir cargas administrativas para pequeños contribuyentes, ampliar mecanismos de simplificación tributaria, eliminar algunos impuestos considerados obsoletos y fortalecer las acciones contra la evasión fiscal.

No obstante, el Codessd entiende que la discusión nacional sobre dichas medidas representa una oportunidad para abordar con mayor profundidad algunos de los problemas estructurales que históricamente han limitado el desarrollo económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Dominicana.

Entre estos desafíos, la organización destacó la elevada informalidad que afecta a la economía nacional, situación que impacta la productividad, limita la capacidad recaudatoria del Estado, reduce la cobertura de la seguridad social y genera una carga desigual sobre los ciudadanos y empresas que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.

Desafíos estructurales y propuestas para la sostenibilidad fiscal

"Como país debemos avanzar hacia un modelo económico donde la formalización sea más sencilla, más atractiva y más accesible para miles de emprendedores, trabajadores y pequeñas empresas que hoy operan al margen del sistema formal. La informalidad constituye uno de los principales desafíos económicos de la República Dominicana y requiere una estrategia nacional integral", expresó Samuel Sena, presidente del Codessd mediante una nota de prensa.

Asimismo, la entidad consideró indispensable que cualquier discusión sobre una reforma fiscal esté acompañada de una revisión honesta, técnica y transparente del gasto público, orientada a garantizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de todos los dominicanos.

"El país necesita fortalecer sus ingresos, pero también tiene la responsabilidad de evaluar permanentemente la calidad y eficiencia del gasto público. La ciudadanía espera que cada peso recaudado genere resultados tangibles en servicios, infraestructura, seguridad, educación, salud y desarrollo social. Una reforma fiscal sostenible debe contemplar tanto el fortalecimiento de los ingresos como la optimización del gasto", señaló Sena.

El Codessd indicó que esta revisión debe incluir la identificación de duplicidades institucionales, la evaluación de programas con bajo impacto, la modernización de procesos administrativos, la reducción de gastos innecesarios y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

La institución señaló que, además de los esfuerzos para fortalecer los ingresos públicos, resulta necesario continuar impulsando políticas dirigidas a ampliar la base de contribuyentes, reducir la evasión fiscal, mejorar la calidad del gasto público y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, consideró que los retos fiscales del país deben analizarse desde una perspectiva integral que permita garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin afectar la competitividad, la inversión privada ni la generación de empleos.

"El debate sobre el futuro fiscal de la República Dominicana debe enfocarse no solo en cómo recaudar más, sino también en cómo gastar mejor, cómo reducir la informalidad y cómo construir instituciones más eficientes. La sostenibilidad fiscal pasa necesariamente por enfrentar los problemas estructurales que han acompañado al país durante décadas y por garantizar que los recursos públicos sean administrados con criterios de eficiencia, transparencia y resultados", agregó el representante de la entidad.

El Codessd reiteró su disposición de participar activamente en los espacios de diálogo y concertación que contribuyan a construir consensos en torno a las reformas que demanda la nación, promoviendo siempre soluciones equilibradas que fortalezcan el crecimiento económico, la estabilidad social y el bienestar de todos los dominicanos.