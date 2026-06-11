Codopyme respalda medidas del Gobierno y destaca eliminación del anticipo para microempresas

La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) valoró la noche de este jueves positivamente varias de las medidas contenidas en el plan anti-crisis presentado este día por el Gobierno dominicano, al considerar que responden a reclamos históricos del sector Mipyme y contribuyen a mejorar las condiciones para la formalización, la inversión y la generación de empleos.

A traves de una nota de prensa, la organización destacó especialmente la eliminación del anticipo para las microempresas, la ampliación de los umbrales del Régimen Simplificado de Tributación (RST), la decisión de mantener sin cambios el Itbis y el Impuesto Sobre la Renta aplicable a las Mipymes, así como otras iniciativas orientadas a simplificar el cumplimiento tributario y fortalecer la competitividad de los pequeños negocios.

El presidente de Codopyme, Fernando Pinales, expresó que estas medidas representan avances importantes en una agenda que el sector empresarial de menor tamaño ha venido impulsando desde hace años.

"Durante mucho tiempo las Mipymes hemos solicitado reformas que faciliten la formalización, reduzcan la carga administrativa y permitan a los pequeños empresarios concentrarse en producir, invertir y generar empleos. Vemos con satisfacción que varias de estas demandas han sido incorporadas en esta propuesta", manifestó Pinales .

La entidad recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 98 % del tejido empresarial nacional y generan una parte significativa de los empleos del país, por lo que cualquier iniciativa destinada a fortalecer su sostenibilidad tiene un impacto directo sobre miles de familias dominicanas.

Reacciones y recomendaciones de Codopyme

Codopyme también valoró los incentivos dirigidos a promover la inversión, las exportaciones y el crecimiento económico, entendiendo que en un contexto internacional marcado por incertidumbre y desaceleración económica resulta fundamental adoptar medidas que preserven la estabilidad macroeconómica y la capacidad productiva nacional.

No obstante, la organización reiteró que toda propuesta de política pública es susceptible de mejora y que el proceso de discusión en el Congreso Nacional debe servir para enriquecer las iniciativas, garantizar su efectividad y mantener un diálogo abierto con todos los sectores productivos.

"Nuestro respaldo se fundamenta en aquellos aspectos que benefician directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, promueven la formalización y contribuyen a la creación de empleos. Confiamos en que el debate nacional permitirá fortalecer aún más estas medidas en beneficio de la economía dominicana", agregó Pinales.

Finalmente, Codopyme exhortó a los distintos actores económicos, políticos y sociales a evaluar la propuesta de manera integral, objetiva y responsable, colocando por encima de cualquier interés particular la estabilidad económica, el crecimiento sostenible y el bienestar de las familias dominicanas.

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